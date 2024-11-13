Податківці з початку року виписали ФОПам понад 140 мільйонів гривень штрафів за підакцизні товари

Упродовж цього року податківці активно перевіряють ФОПи, що працюють з підакцизними товарами. Зокрема, було проведено 16,1 тисячі камеральних перевірок, за якими нарахували 9,53 млн грн штрафів. Також податківці провели рекордну кількість перевірок "на місці", за результатами яких виписали штрафів на 132,2 млн грн.

Про це свідчать дані платформи "Опендатабот".

Камеральна перевірка – це перевірка, що ґрунтується виключно на цифрах, вказаних у податкових деклараціях, та має виявити в поданій звітності помилки, завищення або заниження податків.

Минулого року було зафіксовано найбільшу суму узгоджених штрафів за результатами камеральних перевірок – 21,96 млн грн. Це у 1,5 рази більше, ніж у 2021 році, при тому, що самих перевірок поменшало.

Для порівняння, найбільша кількість камеральних перевірок за останні 5 років була проведена у 2020 році – 33 882. Проте у 2021 році їх кількість знизилася в 1,7 раза, а сума штрафних санкцій водночас зросла у 1,6 раза – до 14,57 млн грн.

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При цьому ще 8 983 штрафних санкцій ухвалили за результатами фактичних перевірок ФОПів, що працюють з підакцизними товарами. Це рекордна кількість за останні п’ять років. Порушники мають сплатити 132,2 млн грн.

Цьогоріч середня сума санкційних штрафів зменшилась у 2,5 раза, порівняно з 2021 роком та становить 14,7 тисяч грн.

Фактичні перевірки проводяться за місцем роботи ФОПа, щоб перевірити дотримання трудового законодавства, обігу готівки, наявність ліцензій тощо.

У 2020-2021 роках в середньому приймалося по 5 800 рішень на рік, при цьому загальна сума санкцій становила 210 млн грн на рік. Минулоріч кількість рішень залишалась на тому ж рівні, однак загальна сума штрафів знизилась у 1,5 раза.

Як повідомлялося, в Україні за літо 2024 року зареєстрували близько 73,6 тис. нових ФОПів. Це на 19,8% менше, ніж влітку минулого року (91,8 тис.) і лише на 5% менше, ніж за той же період у 2021 році (77,5 тис.).

Кількість припинених ФОПів у 2024 році (48 тис.) знизилася на 9,38% у порівнянні з 2023 роком (52,9 тис.). Проте у порівнянні з 2021 роком (42,6 тис.) кількість закритих ФОПів зросла на 12,6%.