Суд визнав банкрутом вугільну фабрику заарештованого Кропачова

Господарський суд Донецької області 7 листопада визнав банкрутом одну з трьох вугільних фабрик заарештованого бізнесмена Віталія Кропачова – ЦЗФ "Україна" в Українську, що на Донеччині.

Про це свідчать дані судового реєстру, передає liga.net.

Місто Українськ окупували за кілька тижнів до цього, але проблеми у фабрики виникли раніше. Справу про банкрутство відкрили ще у 2020 році, незабаром після того, як Кропачов викупив її у молодшого сина експрезидента Віктора Януковича – Олександра Януковича.

Компанія була неплатоспроможною, і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури виявилося неможливим.

За рішенням суду процедура розпорядження майном ЦЗФ "Україна" припинена, відкрито ліквідаційну процедуру на 12 місяців.

У червні цього року ПрАТ "ЦЗФ Україна" заарештували й передали АРМА разом з іншими активами Кропачова, серед яких ще дві збагачувальні фабрики – "Україна" (біля Новогродівки, колишня "Росія") і "Мирноградська" (в Мирнограді).

Хто такий Віталій Кропачов

Віталій Кропачов – уродженець міста Торез Донецької області. Він володіє компанією "Укрдонінвест" (вугільний бізнес та видобуток газу). У 2014 році він викупив кілька збагачувальних фабрик на підконтрольній частині Донецької та Луганської областей України, а у 2017 – шахту "Краснолиманська".

Має активи в машинобудівній, будівельній, транспортній галузях. Також володіє медіаактивами: у 2019 році купив телеканали "Інфо 24", ТВі та "Погода", а в грудні 2021 року – компанію-оператора цифрового мультиплекса "Ера Продакшн", що відповідно до ліцензії має змогу транслювати 12 програм.

Улітку 2022 року Кропачов купив компанію "Корона Санрайс", яка володіла цифровою ліцензією на трансляцію "4 каналу", а у 2023 році на основі заборонених телеканалів "112 Україна" та NewsOne запустив телеканал Ukraine World News.

За даними ЕП, Кропачов був "смотрящим" у вугільній галузі від колишнього першого заступника голови фракції БПП і бізнес-партнера Петра Порошенка – Ігоря Кононенка. Водночас сам Кропачов це спростовував.

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Як повідомлялося, у травні ДБР та Національна поліція затримали фактичного власника ТОВ "Краснолиманське", що входить до групи компаній ТОВ "Укрдонінвест" Віталія Кропачова.

За даними слідства, через своє підприємство та чиновників Міністерства енергетики та Податкової служби він завдав шкоди державі на понад 2 млрд грн на махінаціях у вугільній сфері.