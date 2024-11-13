В Україні продовжує зростати споживання електроенергії, енергетики закликають заощаджувати світло

Споживання електроенергії лишається високим. Зокрема, вранці його рівень був на 1% вищим, ніж в цей же час днем раніше.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Водночас вчора, 12 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був також на 1% більшим, ніж попереднього робочого дня.

"Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо протягом всієї доби. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 7:00 до 22:00", – наголосили енергетики.

У компанії нагадали, що через короткострокове зниження потужності маневрової генерації, суттєве зменшення обсягів імпорту електроенергії та низьку ефективність роботи сонячних електростанцій у хмарну погоду в усіх регіонах України запроваджені графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Вони діятимуть з 7:00 до 20:00. Увечері, після усунення зауважень до роботи обладнання, обмеження будуть скасовані.

Жодних відключень для побутових споживачів не передбачається.

Імпорт електроенергії продовжує відбуватися. Упродовж доби імпорт очікується з Румунії, Словаччини, Угорщини. Водночас загальний обсяг становитиме лише 1 609 МВт-год. Тож "Укренерго" закликає бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності.

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Нагадаємо, "Укренерго" підготувало три сценарії проходження зими 2024-2025 років.

Найгірший сценарій передбачає продовження масованих атак Росії по об'єктах генерації. У такому випадку, відключення світла у холодні дні триватимуть до 8 годин.

За оптимістичним сценарієм в "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.