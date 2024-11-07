Росія стала завдавати удари по системам розподілу електроенергії обленерго, – "Укренерго"

Росія останніми місяцями розширила фокус завдання ударів по об'єктах системи розподілу електроенергії мережами обленерго, окрім обстрілів об'єктів системи передачі електроенергії магістральними лініями "Укренерго".

Про це повідомив т.в.о. голови "Укренерго" Олексій Брехт на 10 Київському міжнародному економічному форумі, передає Інтерфакс-Україна.

"З різних причин, зокрема оскільки ми ("Укренерго", – ред.) на сьогодні більш підготовлені, в нас є запаси резерву страхування, є професійна команда людей, які дуже швидко відновлюють наші об'єкти, тому фокус ударів поширився і на нас, і на об'єкти системи розподілу", – розповів Брехт.

За його словами, в останні місяці є дуже багато пошкоджених об'єктів в операторів системи розподілу (ОСР, обленерго), які локально впливають на енергопостачання регіонів.

"Однак там так само працюють люди, які роблять усе можливе для того, щоб максимально швидко відновити електропостачання регіонів", – зауважив Брехт.

Він зазначив, що станом на 7 листопада українська енергосистема вже 52 день працює без обмежень електропостачання споживачів.

"Щодо генерації, радий тому, що вже 52 день система працює без обмежень, на сьогодні цілком достатньо нашої власної внутрішньої генерації для того, щоб покрити потреби", – підсумувавв глава "Укренерго".

Як повідомлялося, вранці 7 листопада у Житомирській області частково запровадили аварійні відключення електроенергії через чергову атаку ворога.

Раніше стало відомо, що в жовтні 2024 року Україна скоротила імпорт електроенергії в порівнянні з вереснем на 58% – до 181 тисячі МВт-год.

До того Україна та Європейський Союз домовилися про збільшення можливості імпорту електроенергії взимку до 2,1 ГВт.

В "Укренерго" прогнозують, що пройти зиму без обмежень електроенергії або з мінімальними обмеженнями в добові піки споживання вдасться при температурі від нуля градуса за Цельсієм і вище, при температурі мінус 10-15 градусів морозу впродовж трьох діб обмеження будуть більшими.