В Україні з’явився національний маркетплейс для ІТ-компаній. Для чого він створений?

Міністерство цифрової трансформації та "Львівський IT-кластер" створили й запустили CodeUA – платформу для зручної співпраці між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами.

Про це йдеться в повідомленні Мінцифри.

Як зазначається, платформа допоможе компаніям виходити на нові ринки, збільшувати експорт та залучати іноземні інвестиції, що сприятиме розвитку ІТ-сфери та економіки України.

Зокрема, іноземні клієнти українських компаній зможуть користуватися різними зручними інструментами на CodeUA: від аналітики та AI-помічника до юридичної підтримки та цілодобового консьєрж-сервісу. Це допоможе легко знаходити відповідних партнерів за чіткими критеріями для конкретних потреб бізнесу.

"Code UA – це не лише про збільшення кількості контрактів чи зростання обсягів експорту. Це про глобальний промоушн бренду України як високотехнологічної держави. Його мета – ефективний матчмейкінг між українськими ІТ-компаніями та глобальними бізнесами. Попри повномасштабну війну українські ІТ-компанії продовжують співпрацювати із замовниками з усього світу. Це наш гучний глобальний меседж: співпрацюйте з українськими компаніями, будуйте win-win відносини та інвестуйте в них вже зараз", – сказав віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Будь-яка технологічна компанія з представництвом чи філією в Україні, що відповідає вимогам Code.UA, може зареєструватися на платформі безкоштовно.

Своєю чергою "Львівський ІТ-кластер" перевірятиме портфоліо кожної зареєстрованої на платформі техкомпанії, що гарантує надання високоякісних ІТ-послуг замовникам з усього світу.

Раніше стало відомо, що одна з найвідоміших українських продуктових IT-компаній MacPaw звільнить 20% співробітників.

До того стало відомо, що, за даними фінансової звітності, у 2023 році топ-30 ІТ-компаній в Україні отримали $2,5 млрд доходу та сплатили до держбюджету $53 млн податку на прибуток.

Загальний дохід компаній рейтингу знизився на 6% порівняно з 2022 роком через падіння попиту на ІТ-послуги, відкриття офісів і виїзд ІТ-фахівців за кордон та перерозподіл бізнесу групи компаній між кількома юридичними особами.