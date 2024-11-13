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Новини
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АРМА почало розпродаж картин з колекції Медведчука: Перші 16 полотен продали за 320 тисяч

АРМА почало розпродаж картин з колекції Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало перші 16 картин із арештованої колекції держзрадника Віктора Медведчука за 317 тисяч гривень.

Картини продали на торгах через систему "Прозорро.Продажі", повідомляє пресслужба АРМА.

Найдорожчим лотом серед проданих сьогодні робіт стало полотно "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір" – покупець погодився заплатити за нього 76 тисяч гривень.

В АРМА додали, що планують виставити на торги ще 120 картин із запланованих до продажу 136 полотен, які оцінили у майже 4 млн грн. Наступну партію картин із колекції держзрадника виставлять на торги вже завтра.

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Як повідомлялося, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Автор: 

арешт (850) аукціон (1339) картина (24) Медведчук Віктор (358) АРМА (424)


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Топ коментарі
+9
картины по 500 долларов Ведмедчук даже в собачьей будке не повесил бы.Мутят шо то
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13.11.2024 18:32
+7
Через підставних мертвечуківських шавок скупе за копійки і потім переправе на козлостан.
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13.11.2024 18:37
+4
.... дуже патужна робота АРМА чиновників.
А коли мільйонні статки цих втікачів будуть конфісковані ? ,чи може рішали від правосуддя вже домовилися ?
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13.11.2024 18:42
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картины по 500 долларов Ведмедчук даже в собачьей будке не повесил бы.Мутят шо то
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13.11.2024 18:32 Відповісти
Через підставних мертвечуківських шавок скупе за копійки і потім переправе на козлостан.
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13.11.2024 18:37 Відповісти
согласен. Это очевидно
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13.11.2024 18:46 Відповісти
так за 500 баксів купити те що коштує 10 000 для мочиличеченцєв чи чмудмака це то що треба,бо куди ті бамажки ще вкладати
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13.11.2024 18:57 Відповісти
Одна з картін колекції Медведчука. Автори - Кіся і Ося. )))

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13.11.2024 19:14 Відповісти
шість дуже успішних та надійних менеджерів купили,чи завгосп опИ для уйофісу скупив?
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13.11.2024 18:34 Відповісти
.... дуже патужна робота АРМА чиновників.
А коли мільйонні статки цих втікачів будуть конфісковані ? ,чи може рішали від правосуддя вже домовилися ?
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13.11.2024 18:42 Відповісти
Де гроші, Зін?
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13.11.2024 18:58 Відповісти
$7739.98 🤣🤣🤣🤣🤣
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13.11.2024 20:18 Відповісти
Монэ за 5000 грнэ?
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13.11.2024 21:14 Відповісти
І після подібних "торгів" мені тут всілякі невторопи намагатимуться доводити,що можна обійтись без розстрілів?
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13.11.2024 23:48 Відповісти

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