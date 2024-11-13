АРМА почало розпродаж картин з колекції Медведчука: Перші 16 полотен продали за 320 тисяч

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) реалізувало перші 16 картин із арештованої колекції держзрадника Віктора Медведчука за 317 тисяч гривень.

Картини продали на торгах через систему "Прозорро.Продажі", повідомляє пресслужба АРМА.

Найдорожчим лотом серед проданих сьогодні робіт стало полотно "Сільський пейзаж з річкою на тлі гір" – покупець погодився заплатити за нього 76 тисяч гривень.

В АРМА додали, що планують виставити на торги ще 120 картин із запланованих до продажу 136 полотен, які оцінили у майже 4 млн грн. Наступну партію картин із колекції держзрадника виставлять на торги вже завтра.

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Як повідомлялося, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.