Кредити на управління держфінансами і адміністрування податків: Україна підписала угоди зі Світовим банком на $750 мільйонів
Україна та Світовий банк підписали три угоди за новим системним проєктом "Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління" (SURGE) загальним обсягом $750 млн.
Від імені України угоди підписав міністр фінансів Сергій Марченко, від імені Світового банку – регіональний директор у справах країн Східної Європи Боб Сом, повідомляє пресслужба Мінфіну.
"Проєкт спрямований на створення належного середовища та інституційних норм для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення. Запланований загальний обсяг фінансування за проєктом – $750 млн", – зазначається у повідомленні.
Зокрема, у межах проєкту SURGE підписано:
- угоду щодо позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) на суму $450 млн із Цільового фонду з надання Україні необхідної кредитної підтримки (ADVANCE Ukraine), що підтримується Урядом Японії;
- кредитну угоду обсягом $300 млн зі Спеціальної програми відновлення для України та Молдови (SPUR) Кризового фонду Банку;
- грантову угоду за інвестиційним компонентом "Зміцнення спроможності Уряду щодо впровадження фіскальної реформи" (STRONG) обсягом $10 млн США від Цільового фонду багатьох донорів з підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
Очікується, що Україна вже до кінця 2024 року виконає заходи, передбачені Угодою про позику з МБРР, та отримає кошти у сумі $400 млн, додали у Мінфіні.
"Реалізація проєкту SURGE допоможе Уряду України покращити процес управління публічними інвестиціями, зробивши його більш ефективним та прозорим. Це є важливим кроком для подальшого забезпечення потреб відновлення України", – прокоментував підписання угод міністр фінансів України Сергій Марченко.
Раніше повідомлялося, що Україна та Світовий банк підписали угоди про запуск нового проєкту "Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво" (RISE) вартістю майже $600 млн. Очікується, що нова програма дозволить підтримати 20 тис. малих та середніх підприємств (МСП), а також допоможе створити та зберегти щонайменше 40 тис. робочих місць.
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