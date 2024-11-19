Першим "нацкешбеком" скористалися лише 20% користувачів. На що витрачають кошти

П’ята частина українців, які в кінці жовтня отримали виплати з "нацкешбеку" за вересень, вже витратили їх. Близько половини людей поповнили мобільний, 35% оплатили комунальні послуги, решта розрахувалась за інтернет, транспорт і послуги харчування.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Здійснили оплати карткою "Національний кешбек" приблизно 120 тисяч українців. Ще понад 500 тисяч поки тримають кошти на рахунках.

Загальний обсяг виплаченого кешбеку за вересень становив 37,2 млн грн. Характер витрат пояснюється невеликими сумами накопиченого кешбеку в вересні – в середньому 57,5 грн на людину.

"За перший місяць роботи програми українці накопичили невелику суму коштів. Це були користувачі, які допомагали нам налаштовувати технічні і фінансові системи проєкту. Вдячні їм за участь в тестуванні. Ми бачимо суттєве зростання обсягу накопичених коштів у жовтні і листопаді, що свідчить про зростаючий інтерес до програми", – прокоментувала міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зокрема, за жовтень українці накопичили вже втричі більше кешбеку – приблизно 125 млн грн. Виплата цих коштів відбудеться наприкінці листопада. А обсяг накопичених коштів за першу половину листопада вже перевищив показники жовтня.

Станом на середину листопада 3,8 млн громадян відкрили 4,2 млн карток "Національний кешбек". Проте активували ці картки в "Дії" лише 2,5 млн українців. Для отримання кешбеку активація картки є обов’язковою.

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Станом на зараз кешбек нараховується на понад 320 тисяч українських товарів від 1580 виробників. Щоб дізнатися, на який товар є кешбек, можна скористатися сканером штрихкодів у "Дії" в розділі "Сервіси" – "Національний кешбек". Основні торговельні мережі, аптеки і АЗС, які долучились до програми, маркують товари з кешбеком на полицях. А також розміщують таблички на вході в магазини, які сповіщають про роботу програми.

Кошти Національного кешбеку не оподатковуються.

Виплата кешбеку за жовтень відбудеться наприкінці листопада, за листопад – в кінці грудня. Водночас кешбек за грудень українці отримають в лютому 2025 року.

Як працює програма "Національний кешбек"

Кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки українських товарів, що включені виробниками до програми, в магазинах, які є учасниками програми. На кінець жовтня 1,5 тис. виробників включили в програму 300 тис. місцевих товарів.

Щоб зрозуміти, за який товар нараховується кешбек, можна скористатись сканером штрихкодів у "Дії". Основні торгові мережі також позначають товари з кешбеком на цінниках або в інший спосіб. На дверях магазинів, де нараховують кешбек, є позначення "тут діє програма "Національний кешбек".

Витратити кешбек можна на оплату різноманітних послуг: комунальних, медичних, освітніх, транспортних і багатьох інших. Крім цього, кешбек можна перерахувати на підтримку Збройних Сил України або придбання військових облігацій.

Як скористатися

Щоб долучитись до програми "Національний кешбек", необхідно:

відкрити картку для виплат за програмою "Національний кешбек" у відділенні банку чи через сайт або банківський додаток. У програмі беруть участь "Приватбанк", monobank, "Укргазбанк", Sense Bank, ПУМБ, "А-Банк", "Банк Глобус", "Укрсиббанк", "Ощадбанк", "Акордбанк", "Банк Кредит Дніпро", "Кліринговий Дім", "Радабанк";

надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції з карток, якими ви зазвичай здійснюєте покупки;

у застосунку "Дія" в розділі "Сервіси" активувати картку "Національний кешбек" для виплат.

Як повідомлялося, у жовтні Міністерство економіки закінчило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію.

За час бета-тестування, що тривало з 2 вересня, українці випустили понад 2,1 млн карт.