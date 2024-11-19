"Є плацдарм для розширення": Польський бізнес за три роки війни відкрив в Україні 300 компаній

Попри повномасштабну війну, польські підприємці не залишають український ринок, а навпаки – відкриває нові компанії.

Банкір Якуб Карновський з "Кредобанку" вважає, що Україна може стати такою ж можливістю для польських компаній, як Польща була для німецьких на початку 90-х, пише liga.net з посиланням на Rzeczpospolita.

Зазначається, що польські компанії не йдуть з України, хоча багато з них "виживають і чекають кращих часів". При цьому з початку війни польські підприємці зареєстрували в Україні близько 300 компаній.

"Хоча більшість із них мають невеликий капітал, вони є плацдармом для подальшого розширення", – сказав співпрезидент Польсько-української господарчої палати Яцек Пєхота.

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За даними газети, Польське агентство інвестицій і торгівлі нарахувало 3022 польські компанії, які зацікавлені у відбудові України після війни.

Важливу роль може зіграти програма ЄС Ukraine Facility з гарантіями на 7 млрд євро. Польські компанії чекають рішення свого уряду щодо участі в цій програмі, оскільки це може вплинути на їх конкурентоспроможність порівняно з компаніями з інших країн ЄС.

Як повідомлялося, польський приватний залізничний перевізник SKPL Cargo збирається в грудні цього року запустити пасажирське сполучення між Варшавою та Ковелем у Волинській області.