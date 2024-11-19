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Новини
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Мін’юст США може змусити Google продати браузер Chrome, – ЗМІ

google

Міністерство юстиції США проситиме федерального суддю Аміта Мехту зобов'язати Google, що входить до Alphabet Inc., продати браузер Chrome.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

У серпні Мехта постановив, що Google незаконно монополізувала ринок інтернет-пошуку. Чиновники хочуть продажу Chrome, тому що він є однією з ключових точок доступу до пошукової системи компанії.

Chrome – найпопулярніший браузер світу і відіграє найважливішу роль у контексті рекламного бізнесу Google, зазначає агентство. Компанія може відстежувати активність власників облікових записів Chrome і на основі цих даних підвищувати ефективність показу реклами – основного джерела її доходу.

Крім того, через вебоглядач Google спрямовує користувачів на свій флагманський АІ-продукт – чат-бот Gemini.

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Мін'юст також попросить Мехту зобов'язати Google ліцензувати результати пошукової видачі, надавати адміністраторам сайтів більше можливостей для запобігання використанню їхнього контенту ШІ-продуктами компанії та ліквідувати прив'язку операційної системи Android до інших продуктів, включно з магазином застосунків Google Play і пошуковою системою.

Водночас чиновники відмовилися від того, щоб рекомендувати продаж Android.

Віцепрезидент Google з регуляторних справ Лі-Енн Малхолланд стверджує, що дії міністерства завдадуть шкоди споживачам, розробникам і "американському технологічному лідерству саме тоді, коли воно більш за все необхідне".

Як повідомлялося, у вересні Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу постановив, що антимонопольний штраф у розмірі 1,5 млрд євро накладений регуляторами на компанію Google, має бути скасований.

Автор: 

Google (587) інтернет (1328) США (4867)


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і хтож його купе МАСК ЗА РОСІЙСЬКІ ГРОШІ?
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19.11.2024 12:38 Відповісти
А Windows та Apple не монополісти? Лицеміри!
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19.11.2024 12:53 Відповісти
Кацапи монополісти зла у світі
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19.11.2024 13:12 Відповісти
Продадуть і зроблять новий, який-небудь Nickel, і всі перейдуть на нього - бо так набагато зручніше, всі гугловські сервіси відкривати з одного облікового запису в їхньому ж браузері. Я особисто не проти, користуйтеся моєю інформацією, там немає чогось інтимного.
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19.11.2024 13:48 Відповісти

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