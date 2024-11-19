Мін’юст США може змусити Google продати браузер Chrome, – ЗМІ

Міністерство юстиції США проситиме федерального суддю Аміта Мехту зобов'язати Google, що входить до Alphabet Inc., продати браузер Chrome.

Про це пише Bloomberg із посиланням на інформовані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

У серпні Мехта постановив, що Google незаконно монополізувала ринок інтернет-пошуку. Чиновники хочуть продажу Chrome, тому що він є однією з ключових точок доступу до пошукової системи компанії.

Chrome – найпопулярніший браузер світу і відіграє найважливішу роль у контексті рекламного бізнесу Google, зазначає агентство. Компанія може відстежувати активність власників облікових записів Chrome і на основі цих даних підвищувати ефективність показу реклами – основного джерела її доходу.

Крім того, через вебоглядач Google спрямовує користувачів на свій флагманський АІ-продукт – чат-бот Gemini.

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Мін'юст також попросить Мехту зобов'язати Google ліцензувати результати пошукової видачі, надавати адміністраторам сайтів більше можливостей для запобігання використанню їхнього контенту ШІ-продуктами компанії та ліквідувати прив'язку операційної системи Android до інших продуктів, включно з магазином застосунків Google Play і пошуковою системою.

Водночас чиновники відмовилися від того, щоб рекомендувати продаж Android.

Віцепрезидент Google з регуляторних справ Лі-Енн Малхолланд стверджує, що дії міністерства завдадуть шкоди споживачам, розробникам і "американському технологічному лідерству саме тоді, коли воно більш за все необхідне".

Як повідомлялося, у вересні Суд загальної юрисдикції Європейського Союзу постановив, що антимонопольний штраф у розмірі 1,5 млрд євро накладений регуляторами на компанію Google, має бути скасований.