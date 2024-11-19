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Новини
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Зеленський доручив розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст

Президент Володимир Зеленський

Стійкість держави має базуватися на ефективності управління в громадах. Водночас прифронтові громади, громади у прикордонні з Росією потребують особливої підтримки.

Про це президент Володимир Зеленський наголосив під час презентації внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає Укрінформ

За його словами, має посилюватися співпраця між громадянами в Україні, коли тилові громади, які більш є спроможними, підтримують та допомагають громадам, які перебувають під постійним обстрілами ворога.

Зокрема, як приклад президент навів заходи спеціальної підтримки застосовані для Харкова, щоб місто могло функціонувати в умовах постійного російського терору.

"Це стосується передусім спеціальних податкових умов в Харкові, і це довело свою корисність. Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України, для Сум, для Чернігова", – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Також буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра.

Автор: 

ВР (2865) Зеленський Володимир (2507) податки (2414)


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Все прикордонні громади, міста, села, селища! Тримайтесь! Банда "зе" та ОП шукає неймовірні способи як здерти з Вас все до останнього, що лише можна. будуть грабити по-чорному!
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19.11.2024 16:10 Відповісти
ааахахахахахахахаха, тільки не цееееееееее...)
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19.11.2024 16:39 Відповісти
Люди не полишають свої містечка та села наперекір смертельним ударам кацапських ракет та Шахедів. Але люди замовчують головне. Не покидають, бо їх містечка - це ж Україна. Як її кинути ? Кому ? Це владу не турбує ?
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19.11.2024 16:48 Відповісти
Схоже Харкову п..ець
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20.11.2024 00:28 Відповісти

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