Зеленський доручив розробити спеціальні податкові умови для прикордонних міст

Стійкість держави має базуватися на ефективності управління в громадах. Водночас прифронтові громади, громади у прикордонні з Росією потребують особливої підтримки.

Про це президент Володимир Зеленський наголосив під час презентації внутрішнього Плану стійкості України у Верховній Раді, передає Укрінформ

За його словами, має посилюватися співпраця між громадянами в Україні, коли тилові громади, які більш є спроможними, підтримують та допомагають громадам, які перебувають під постійним обстрілами ворога.

Зокрема, як приклад президент навів заходи спеціальної підтримки застосовані для Харкова, щоб місто могло функціонувати в умовах постійного російського терору.

"Це стосується передусім спеціальних податкових умов в Харкові, і це довело свою корисність. Я доручаю розробити аналогічні умови для інших прикордонних міст, для наших центрів тяжіння на сході України, для Сум, для Чернігова", – сказав Зеленський.

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Як повідомлялося, сьогодні президент Володимир Зеленський представив внутрішній план стійкості України. Він містить 10 головних пунктів: Єдність, Фронт, Зброя, Гроші, Енергетика, Безпека, Громади, Людський капітал, Культурний суверенітет та Політика героїв.

Також буде створено Міністерство обʼєднання України і до кінця року представлять кандидатуру міністра.