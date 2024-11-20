Справа про відмивання найбільшого в історії України хабаря: Суд відпустив тестя Насірова з-під домашнього арешту

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) пом'якшила запобіжний захід для тестя Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського, встановивши для нього заставу у розмірі 45 млн грн замість цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича, повідомляє "Центр протидії корупції".

Крім внесення визначеної судом застави, Глімбовський має виконувати низку інших обовʼязків. У тому числі здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, 24 жовтня ВАКС вже пом'якшив запобіжний захід для Олександра Глімбовського, відпустивши його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

https://censor.net/n3517148

Як забудовник Глімбовський допомагав відмити хабар Насірову

Як повідомлялося, 19 червня НАБУ повідомило про підозру забудовнику Олександру Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

За даними слідства, тесть Насірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських Островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 млн євро із загальної суми 21 млн євро неправомірної вигоди, яку ексголова ДФС отримав від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

У подальшому Глімбовський нібито витратив ці кошти на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва "Метрополь". Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ отримало рішення суду про арешт 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будівельних компаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник Насірова. Із цієї суми $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні - серпні 2018 року відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

ВАКС спочатку відмовився взяти під варту Глімбовського і визначив йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн. Оскільки він не вніс цю суму, його відправили під варту.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.