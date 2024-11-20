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Новини Тіньова економіка
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Справа про відмивання найбільшого в історії України хабаря: Суд відпустив тестя Насірова з-під домашнього арешту

Олександр Глімбовський

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) пом'якшила запобіжний захід для тестя Романа Насірова, власника групи компаній "Альтіс" Олександра Глімбовського, встановивши для нього заставу у розмірі 45 млн грн замість цілодобового домашнього арешту.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича, повідомляє "Центр протидії корупції".

Крім внесення визначеної судом застави, Глімбовський має виконувати низку інших обовʼязків. У тому числі здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, 24 жовтня ВАКС вже пом'якшив запобіжний захід для Олександра Глімбовського, відпустивши його з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

https://censor.net/n3517148

Як забудовник Глімбовський допомагав відмити хабар Насірову

Як повідомлялося, 19 червня НАБУ повідомило про підозру забудовнику Олександру Глімбовському та колишньому раднику ексголови ДФС Романа Насірова.

За даними слідства, тесть Насірова Глімбовський через зареєстровану на Британських Віргінських Островах офшорну компанію допоміг легалізувати 13 млн євро із загальної суми 21 млн євро неправомірної вигоди, яку ексголова ДФС отримав від олігарха Олега Бахматюка за позачергове відшкодування ПДВ його компаніям.

У подальшому Глімбовський нібито витратив ці кошти на придбання недобудованого житлово-офісного комплексу з паркінгом у центрі Києва "Метрополь". Комплекс продовжили будувати та отримувати додаткові доходи, зокрема у 2022-2023 роках.

Наприкінці 2023 року НАБУ отримало рішення суду про арешт 81 об'єкта нерухомості та понад 30 млн грн, які власник групи будівельних компаній набув саме завдяки легалізованим коштам.

Іншу частину неправомірної вигоди у сумі 7,9 млн євро, яка знаходилась на рахунках ще однієї підконтрольної компанії-нерезидента (Британські Віргінські Острови), легалізував радник Насірова. Із цієї суми $5,5 млн він відмив шляхом укладення агентського договору у січні 2017 року. А у квітні - серпні 2018 року відмив ще 2,8 млн євро як оплату за договорами купівлі-продажу.

ВАКС спочатку відмовився взяти під варту Глімбовського і визначив йому запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн. Оскільки він не вніс цю суму, його відправили під варту.

Справа ексголови ДФС Романа Насірова

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня 2022 року повідомили ексголові ДФС Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

Тоді ж Вищий антикорупційний суд (ВАКС) обрав запобіжний захід для Насірова у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. Із продовженням терміну тримання під вартою, розмір застави для нього зменшувався. Зрештою, у травні 2024 року за Насірова внесли 55 млн грн застави, після чого він вийшов із СІЗО.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд заочно арештував Бахматюка у цій справі, він наразі переховується у Австрії.

Автор: 

хабар (506) застава (281) Насіров Роман (316) Антикорупційний суд ВАКС (737)


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Топ коментарі
+7
...ще в когось є якісь питання?...
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20.11.2024 14:04
+6
Захід..памагіте..дайте есчьо денех!!!
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20.11.2024 14:03
+3
А судді ХТО?
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20.11.2024 14:02
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"Но єсть і ВАКС,
Напєрстнікі разврата!
Єсть Висший (Антикорупційний) Суд!"
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20.11.2024 13:46 Відповісти
Гірше лютішого ворога чим агресор, можуть бути тільки корупціонери і ті хто їх покриває, ті, які наживаються під час війни на крові і гибелі українців, ні честі, ні совісті, ні страху від безкарності, одна нажива в голові!
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27.11.2024 13:21 Відповісти
А судді ХТО?
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20.11.2024 14:02 Відповісти
Захід..памагіте..дайте есчьо денех!!!
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20.11.2024 14:03 Відповісти
...ще в когось є якісь питання?...
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20.11.2024 14:04 Відповісти
Цікаво, а ця "колегія суддів Апеляційної палати ВАКС у складі Сергія Боднара, Ігоря Панаіда та Віктора Панкулича" готова зайняти місце Олександра Глімбовського за гратами, коли він "якимось дивом" покине територію України?
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20.11.2024 14:08 Відповісти
Їх шабунін з радіною і желєзняклм в обіду не дадуть. Це ж їх дітище.
ВАКС це святая святих реформи імені сороса.
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20.11.2024 14:31 Відповісти
Та може досить цієї тяганини - давайте відразу Насірову та його гопкомпанії Героїв України, мільярд компенсації та посаду прем'єра. Бо схоже що до цього справа і йде, так навіщо чекати?
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20.11.2024 14:09 Відповісти
Так і буде. Просто тягнуть як задоволення, яке має бути безмежним.
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20.11.2024 14:34 Відповісти
Та все нормально. У нас суддівських атентатів не буває.
Толерантність українців безмежна як Космос.
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20.11.2024 14:22 Відповісти
Новий спосіб поповнення бюджету від зекоманди?
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20.11.2024 14:58 Відповісти
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20.11.2024 15:11 Відповісти
боролась з корупціює
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20.11.2024 16:44 Відповісти
ну викидала хабарі через паркан . а за парканом нам не показували хто підбирав . а підбирали **** неясно хто . якщо ця худоба сидить у вр значить підібрали ті кому ця тварь перекидала --- один кидок через паркан і нєвіноватая я
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21.11.2024 06:54 Відповісти
Вони думають що втечуть з грошима. Але також виїдуть бомжами мільйони без грошей і змусять їх, де б вони не сховались!, заплатити за скоєне. Грошима. Або життям виродків і їх близьких.
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20.11.2024 16:04 Відповісти
Значить п***енківський корупціонер, а зелений суд його випрадовує... хоча за жабра взяли ще за того ж П***енка
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20.11.2024 16:43 Відповісти
Мабуть заставу занесли до офісу президента
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20.11.2024 20:48 Відповісти
єрмак вже поясницю надірвав лантухи з заставами сортувати ..ето тєбє . ето снова тєбє . ето всьо тєбє . я сєбя нє обдєліл ??? торба сюди торба туди завтра ще принесуть ..
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21.11.2024 07:02 Відповісти
окуєнний у нас суд. і це оціх заброньованих. з "маленькими" зарплатами суддів треба захищати від рашистів? та нахер вони мені всрались. Навіть якщо вони всі повісяться, мені від цього не холодно ні жарко. пі*ари.
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21.11.2024 07:56 Відповісти

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