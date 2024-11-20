Санкції працюють: Один із найбільших російських НПЗ частково зупинився через зламане імпортне обладнання

На тлі санкцій та браку західного обладнання російські нафтопереробні заводи продовжують зазнавати проблем. Із 13 листопада унаслідок поломки виробничі процеси зупинив НПЗ "Нижегороднафтооргсинтез" (НОРСІ) – четвертий у Росії за обсягами переробки нафти та другий із випуску автомобільного бензину.

Про це пише Reuters із посиланням на співрозмовників у галузі, передає The Moscow Times



На заводі, що належить "Лукойлу", який забезпечує паливом зокрема московський регіон, а торік випустив понад 11% всього бензину в Росії, зламалася установка каталітичного крекігна КК-1.



Загалом на заводі дві такі установки – ключові для виробництва бензину. Інша – КК-2 – знаходиться на плановому ремонті, повідомило джерело Reuters.



За словами співрозмовників агентства, завод, який за січень-вересень переробив 9,1 млн тонн нафти і випустив 6 млн тонн бензину та дизпалива, був змушений різко скоротити виробництво. "Для себе бензину не вистачає. З минулого тижня шукають сторонні обсяги для заповнення", – розповіло джерело.

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Поломка на заводі, де встановлене західне обладнання, стала другою з початку року. У січні підприємство зіткнулося з аналогічною проблемою: іноземний компресор дав збій на установці каталітичного крекінгу, а з його заміною виникли труднощі через санкції на постачання технологій. Ремонт на НПЗ розтягнувся три місяці.



Крім НОРСІ, проблеми виникли ще у трьох нафтозаводів: Волгоградський НПЗ "Лукойла", який входить до десятки найбільших, а також Ільський та Яйський НПЗ не змогли вчасно закінчити планові ремонти у жовтні та продовжили їх на листопад.

За даними видання, заводи будувалися та модернізувалися за участю європейських та американських компаній, таких як UOP та ABB – вони забезпечували технології та програмне забезпечення для кожного з 40 найбільших НПЗ.

Раніше стало відомо, що щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені припинити переробку або скоротити випуски через значні втрати на тлі обмеження експорту, зростання цін на сировину та високу вартість позик.

До того повідомлялося, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".