Простій первинних потужностей на російських НПЗ в листопаді збільшився на 34%

Обсяг потужностей первинної переробки нафти, що простоюють на нафтопереробних заводах Росії, в листопаді збільшився на 0,62 млн тонн (+34,4%) до колишнього плану, до 2,42 млн тонн.

Про це свідчать розрахунки Reuters на основі даних джерел у галузі, передає enkorr.

Фактичний простій первинних потужностей за підсумками жовтня становив 4,56 млн тонн, знизившись до попередньої оцінки на 0,3 млн тонн (-0,7%).

Зростання видобувних потужностей у листопаді до попереднього прогнозу відбулося через продовження ремонтів і технологічних простоїв окремих первинних установок на Новошахтинському, Комсомольському, Новокуйбишевському НПЗ, "ОрскНОС", "НіжегородНОС" та "Уфанєфтєхім".

Проте, як зазначається, з урахуванням імовірного продовження низки поточних ремонтів і простоїв на первинних установках НПЗ їх обсяг може зрости до 2,7 млн тонн (+10%) за підсумками місяця.

Сумарний простій первинного перероблення на російських НПЗ за січень-листопад 2024 року досяг 39,6 млн тонн, що на 5,8 млн тонн (+17%) перевищує показник за аналогічний період минулого року (33,8 млн тонн).

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Раніше стало відомо, що щонайменше три російські нафтопереробні заводи були змушені припинити переробку або скоротити випуски через значні втрати на тлі обмеження експорту, зростання цін на сировину та високу вартість позик.

Перед тим у Росії три нафтопереробні заводи – Волгоградський, Ільський та Яйський – частково зупинили роботу, оскільки не змогли завершити плановий ремонт у жовтні.

До того повідомлялося, що російська нафтова галузь, яка забезпечує половину всієї експортної виручки економіки та близько третини доходів федерального бюджету, залишається залежною від іноземного обладнання.

Зараз російським нафтовикам не вистачає близько 200 позицій різного обладнання, що становить приблизно 14% від 1400 одиниць різної техніки та обладнання, яке необхідно, щоб "нафту знайти, видобути та переробити".