Спецпредставник президента Росії з міжнародного співробітництва у сфері транспорту Ігор Левітін заявив, що російські компанії мають власним коштом будувати дороги та аеропорти в місцях, де вони реалізують великі інфраструктурні проєкти.

Про це Левітін заявив на форумі "Транспортний тиждень 2024", передає The Moscow Times.

"У нас є підприємства – для прикладу візьмемо "Ельгауголь" – вони власним коштом побудували аеродром. Те саме зробив "Новатек" у Сабетті. Мені здається, перекладати все на Мінтранс у таких великих інфраструктурних проєктах – це неправильно", – сказав Левітін.

За його словами, бізнес отримує від держави податкові пільги для великих проєктів і не включає ні дороги, ні аеродроми, але потім просить у Мінтрансу РФ їх побудувати.

"Якщо будується великий інфраструктурний проєкт, треба закладати туди і транспортну інфраструктуру", – наголосив Левітін.

Він додав, що інакше уряд витрачатиме весь бюджет на потреби бізнесу.

Також читайте: "Як за часів СРСР": Виробник російських літаків заявив про готовність конкурувати з Boeing та Airbus

На початку 2024 року голова Мінтрансу РФ Віталій Савельєв повідомив, що із 228 діючих аеродромів на території Росії 116 вимагають капітального ремонту. При цьому в бюджеті є кошти лише на ремонт 75 із них.

У російському бюджеті коштів на це не закладено: цього року субсидії в рамках федерального проєкту "Розвиток регіональних аеропортів" становитимуть 40,3 млрд руб., а 2025 року заплановано їхнє скорочення майже у 8 разів – до 5,3 млрд руб.

Сплатити витрати на модернізацію авіаінфраструктури влада Росії планує за рахунок пасажирів. Міністерство транспорту, Росавіація та аеропортові холдинги обговорюють запровадження додаткового збору на ремонт, який може становити 3-5% вартості квитка.

У жовтні повідомлялося, що влада Росії шукає допомоги "дружніх" країн із організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через дефіцит літаків у російських перевізників.

У листопаді стало відомо, що російський диктатор Путін змушений відмовлятися від особистих візитів до інших країн через проблеми із дозаправкою його літаків за кордоном.