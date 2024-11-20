Російський бізнес закликали будувати дороги й аеропорти за власні кошти
Спецпредставник президента Росії з міжнародного співробітництва у сфері транспорту Ігор Левітін заявив, що російські компанії мають власним коштом будувати дороги та аеропорти в місцях, де вони реалізують великі інфраструктурні проєкти.
Про це Левітін заявив на форумі "Транспортний тиждень 2024", передає The Moscow Times.
"У нас є підприємства – для прикладу візьмемо "Ельгауголь" – вони власним коштом побудували аеродром. Те саме зробив "Новатек" у Сабетті. Мені здається, перекладати все на Мінтранс у таких великих інфраструктурних проєктах – це неправильно", – сказав Левітін.
За його словами, бізнес отримує від держави податкові пільги для великих проєктів і не включає ні дороги, ні аеродроми, але потім просить у Мінтрансу РФ їх побудувати.
"Якщо будується великий інфраструктурний проєкт, треба закладати туди і транспортну інфраструктуру", – наголосив Левітін.
Він додав, що інакше уряд витрачатиме весь бюджет на потреби бізнесу.
На початку 2024 року голова Мінтрансу РФ Віталій Савельєв повідомив, що із 228 діючих аеродромів на території Росії 116 вимагають капітального ремонту. При цьому в бюджеті є кошти лише на ремонт 75 із них.
У російському бюджеті коштів на це не закладено: цього року субсидії в рамках федерального проєкту "Розвиток регіональних аеропортів" становитимуть 40,3 млрд руб., а 2025 року заплановано їхнє скорочення майже у 8 разів – до 5,3 млрд руб.
Сплатити витрати на модернізацію авіаінфраструктури влада Росії планує за рахунок пасажирів. Міністерство транспорту, Росавіація та аеропортові холдинги обговорюють запровадження додаткового збору на ремонт, який може становити 3-5% вартості квитка.
У жовтні повідомлялося, що влада Росії шукає допомоги "дружніх" країн із організацією внутрішньоросійських пасажирських авіарейсів через дефіцит літаків у російських перевізників.
У листопаді стало відомо, що російський диктатор Путін змушений відмовлятися від особистих візитів до інших країн через проблеми із дозаправкою його літаків за кордоном.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль