Україна та Світовий банк презентували "Матрицю реформ". Що вона передбачає

Україна спільно зі Світовим банком презентували "Матрицю реформ". Зокрема, він спрямований на реформування управління публічними інвестиціями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це більше 300 умов та понад 500 індикаторів", – уточнив голова уряду.

За його словами, серед ключових кроків – реформування управління публічними інвестиціями. Зокрема, вже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

Ще один напрям – верховенство права та покращення бізнес-середовища. "Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо діджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу", – додав Шмигаль.

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Третім напрямком "Матриці реформ" є енергетика. Зараз сторони концентруються на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.

"Подякував Світовому банку за вагому підтримку, яка дозволяє Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи", – підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 мільярда.