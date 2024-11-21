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Україна та Світовий банк презентували "Матрицю реформ". Що вона передбачає

Україна та Світовий банк презентували

Україна спільно зі Світовим банком презентували "Матрицю реформ". Зокрема, він спрямований на реформування управління публічними інвестиціями.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Це план змін, що містить усі затверджені рекомендації від партнерів. Лише на поточний рік це більше 300 умов та понад 500 індикаторів", – уточнив голова уряду.

За його словами, серед ключових кроків – реформування управління публічними інвестиціями. Зокрема, вже створена Стратегічна інвестиційна рада, сформований Єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, що містить 787 позицій загальною вартістю 2,6 трлн грн.

Ще один напрям – верховенство права та покращення бізнес-середовища. "Готуємо різні кроки з підтримки інвесторів після закінчення війни. Продовжуємо діджиталізацію та дерегуляцію, програми підтримки малого й середнього бізнесу", – додав Шмигаль.

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Третім напрямком "Матриці реформ" є енергетика. Зараз сторони концентруються на збільшенні альтернативних та відновлювальних джерел енергії, на децентралізації енергосистеми.

"Подякував Світовому банку за вагому підтримку, яка дозволяє Україні в умовах війни зберігати макрофінансову й макроекономічну стабільність, реалізовувати важливі проєкти й реформи", – підсумував прем’єр-міністр.

Як повідомлялося, виконавча рада Всесвітньої продовольчої програми ООН ухвалила проміжний стратегічний план для України на 2025-2027 роки із загальним бюджетом $2,1 мільярда.

Автор: 

Світовий банк (575) інвестиції (1527) реформи (338) Шмигаль Денис (1485)


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щось мені здається що Світовий Банк до чергового плану під назвою "Матриця реформ" ніякого відношення не має.. чергова зелена корупційна інвест-няня (яма)
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21.11.2024 14:54 Відповісти
тим більше що презентує холуй ахметова - шмигаль
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21.11.2024 14:56 Відповісти

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