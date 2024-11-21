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Статус критично важливих для економіки втратили 5% підприємств. Якими були зловживання з боку компаній?

Статус критично важливих для економіки втратили 5% підприємств

Лише 5% підприємств в Україні були позбавлені статусу критично важливих, оскільки під час аудиту підприємств, які мають право бронювати співробітників, були виявлені незначні порушення.

Про це заявив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів, передає Forbes Ukraine.

За словами Кіндратіва, найбільші зловживання з боку компаній:

  • різке та необґрунтоване зниження підприємствами заробітної плати працівників після набуття критичності;
  • використання різних моделей бронювання для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
  • деякі регіональні критерії мали формальні ознаки;
  • необґрунтоване збільшення штатної чисельності після визначення критичності, зокрема у підприємств, що можуть бронювати 100% працівників.

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Раніше повідомлялося, що Кабінет Міністрів змінив порядок бронювання працівників від мобілізації з 1 грудня. Зокрема, регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки.

Крім того, зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом – обов'язкові пункти для бронювання працівників. Так, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Окрім того, бронювання працівників з 1 грудня можна буде здійснити виключно в електронному форматі через портал "Дія".

Автор: 

підприємство (91) бронювання (200) мобілізація (467)


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5% ? несподіванно...чекав на більшу цифру
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21.11.2024 19:37 Відповісти
Інші відкашляли
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21.11.2024 19:46 Відповісти
дай то бог, що б ви були не праві, і на завдяки а навпаки зеленому жабуринню, пройшов людський аудит
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21.11.2024 19:47 Відповісти
Аудит чого, згідно висмоктаних з пальця критеріїв ? Та й то, до чергового заглстрення шизи у лідора.
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21.11.2024 20:37 Відповісти
цирк та гральний бізнес не постраждав?
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21.11.2024 20:34 Відповісти
Оце "все для фронту, все для перемоги'? А зельцю ж потрібно навпаки- щоб московія нищила Україну. Пам'ятаю, що після 2014 року перевірки на підприємствах були скорочені. А тут, "чесний зельць чийого гоп-стоп" так перевіряють, щоб НАШКОДИТИ". От Калібр виключили з переліку критичних- бо клята МО не ДАЄ замовлень. І правда, нащо нам зараз продукція Калібру? 😡😡😡
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22.11.2024 08:30 Відповісти

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