Росіянам піднімуть ціни на товари та послуги через подорожчання реклами

Понад 60% підприємців у Росії підняли або збираються підняти ціни на свої товари та послуги через зростаючі витрати на рекламу. Третина з них збільшить ціни "незначно", проте майже 20% – у кілька разів.

Це випливає з опитування аналітичного центру "Консоль.Про", передає The Moscow Times.

У дослідженні взяли участь 1218 власників малого та середнього бізнесу зі сфер будівництва, роздрібної торгівлі, IT, освіти, консалтингу та інших. На даний момент 40% компаній у середньому витрачають на просування понад 50 тис. руб. на місяць, 26% – від 20 до 40 тис. руб., 15% – до 10 тис. руб.

Майже 67% респондентів упевнені, що вартість реклами продовжуватиме зростати, що змусить підприємців і надалі піднімати ціни на свої товари та послуги. При цьому 38% опитаних поки не планують змінювати ціни.

Опитування також показало, що в ефективність реклами вірять 56% підприємців, тоді як решта не вважає її важливим інструментом для залучення клієнтів. Кожен третій респондент найдієвішим інструментом просування компанії назвав "сарафанне радіо". Найменше власники бізнесу вірять у ефект від інфлюєнс-маркетингу – роботу з блогерами вважають неефективною 38% респондентів.

Вартість рекламних інтеграцій на різних майданчиках з початку 2024 року зросла на 15-20%, а просування в Telegram-каналах подорожчало на 80% за останні три роки.

Ціни в Росії

Раніше стало відомо, що росіянам різко піднімуть ціни на залізничні квитки, оскільки компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) домоглася підвищення тарифів на пасажирські та вантажні перевезення з 1 грудня цього року.

До того влада Росії звернулася за допомогою до "дружніх країн" через кризу на ринку вершкового масла, де ціни злетіли майже на 26% з початку року. До того росіяни стали його красти з магазинів.

Водночас Держдума Росії розробила законопроєкт про введення мит на техніку Apple. Мита, в результаті яких вартість iPhone у роздрібному продажу збільшиться, задумані як відповідь компанії Apple, яка забороняє продавцям встановлювати на пристрої російські програми.

У вересні повідомлялося, що ціни на одяг російських брендів до кінця 2024 року можуть зрости на 22% через подорожчання сировини та збільшення загальних витрат.

У середині серпня стало відомо, що Федеральна антимонопольна служба Росії запропонувала великим торговим мережам обмежити ціни та націнки на побутову техніку та електроніку.