В Україні стрімко зростає кількість переселенців. У чому причина?

Кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні продовжує зростати, зокрема через наступ ворога та примусову евакуацію з районів ведення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України, національних меншин і міжнаціональних відносин Максим Ткаченко, передає Укрінформ.

"Наразі йдеться про приблизно 5 млн осіб ВПО, які змушені були свого часу тікати від війни, від окупації російського агресора, які були змушені залишити свої домівки в пошуках відносної безпеки та спокою", – розповів Ткаченко.

Втім, він зазначив, що цифри є приблизними, адже є люди, які згодом виїжджають за кордон, або повертаються на тимчасово окуповані території.

За словами Ткаченка, стрімке збільшення кількості переселенців викликане просуванням ворога, оголошенням примусової евакуації на Донеччині: Курахове, Селидове, Покровськ, на Харківському напрямку – Вовчанськ, Куп'янськ та на інших.

"До нас, як до народних депутатів, співзасновників громадської організації "ВПО України", з початку нової хвилі евакуації, починаючи з травня цього року, вже звернулося близько 15 тис. осіб, які виїхали зі своїх рідних міст і сіл. Щодо загальної кількості, за моїми оцінками, це більше 200 тис.", – зауважив він.

Як повідомлялося, 20 листопада Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №11281 щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомості для проживання переселенців.

До того стало відомо, що для переселенців, які витрачають на оренду понад 30% своїх сукупних доходів, із середини січня 2025 року запрацює програма субсидій на орендоване житло.