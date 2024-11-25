Роботодавці отримали 270 мільйонів за працевлаштування переселенців

Із початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 270 млн грн компенсацій за працевлаштування 13 400 внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

За її словами, кошти отримали майже 10 тисяч роботодавців. Серед працевлаштованих – понад пів тисячі людей з інвалідністю.

"За програмою компенсації підприємцям перераховано 270 млн грн. Через цю програму ми зменшуємо бар’єри на ринку праці для внутрішніх переселенців, допомагаємо їм швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці", – зазначила заступниця міністра.

Найбільше внутрішньо переміщених осіб працевлаштовано у Дніпропетровській, Харківській областях та місті Києві.

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Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування людини, що отримала статус ВПО після 24 лютого 2022 року, становить 8 тисяч гривень. Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з переселенцем та подати заяву на отримання компенсації через Портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.

Уряд запровадив програму надання компенсацій за працевлаштування ВПО на час дії воєнного стану у квітні 2022 року.

Як повідомлялося, від початку року держава компенсувала роботодавцям понад 100 млн грн за облаштування робочих місць для 1500 працевлаштованих людей з інвалідністю.