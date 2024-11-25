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Новини
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Єврокомісія та уряд США надають ДТЕК $112 мільйонів для відновлення енергетичної інфраструктури

Єврокомісія та уряд США надають ДТЕК $112 мільйонів для відновлення енергетичної інфраструктури

Уряд США та Європейська комісія виділяють ДТЕК Ріната Ахметова 106,6 млн євро ($112 млн) на відновлення енергетичної інфраструктури після чисельних російських атак.

Про це йдеться в повідомленні компанії. 

Зокрема, Єврокомісія виділяє 62,8 млн євро на обладнання та матеріали для відновлення генеруючих потужностей. Уряд США виділяє $46,1 млн на закупівлю систем управління та десятків нових трансформаторів, критично важливих для забезпечення енергопостачання для мільйонів людей.

"Сполучені Штати пишаються тим, що підтримують енергетичну стійкість України цим критично важливим пакетом допомоги. Надаючи $46,1 млн на системи управління та нові трансформатори, ми допомагаємо відновити та зміцнити енергетичну інфраструктуру України для захисту від неспровокованих атак росії", – зазначив помічник Державного секретаря США з питань енергетичних ресурсів Джеффрі Паєтт.

Зазначається, що через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) США вже надали ДТЕК важливе обладнання для бригад з ремонту електромереж, зокрема автовишки, пікапи, трансформатори та електричний кабель.

"Ми висловлюємо глибоку подяку за незмінну підтримку Сполученим Штатам, Європейській комісії та керівництву Міністерства енергетики в наданні цієї дуже важливої допомоги. Жодна країна в світі не стикалася з такими атаками по своїй енергетичній системі, але за допомогою наших партнерів ми продовжуємо міцно протистояти енергетичному терору росії. Ця підтримка є визнанням системно важливої ролі ДТЕК в забезпеченні України електроенергією та наших оперативних зусиль з відновлення тисяч мегават потужностей", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

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Нагадаємо, що внаслідок російських атак було знищено 90% генеруючих потужностей ДТЕК. Як зазначає Reuters, ракетні удари, завдані росією 17 листопада, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій ДТЕК, і одна з них досі не працює.

Раніше повідомлялося, що ДТЕК за час повномасштабної війни інвестував в Україні понад $1 млрд власних коштів в енергетичну інфраструктуру України, в тому числі в ремонти та відновлення зруйнованих електростанцій.

Автор: 

Єврокомісія (1085) США (4871) ДТЕК (1359) Новини компаній (3348)


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Топ коментарі
+15
пишайтесь що надали стійкості олігарху ахметову що привів війну в Україну і його холую шмигалю , що знищує Україну.
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25.11.2024 15:44
+12
от **** молодці..сказали що олігарх ахметов і його холуй шмигаль йде нахер
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25.11.2024 15:45
+8
А віддавати будуть українці!
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25.11.2024 16:01
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і це вже не перша допомога, а тим часом ціна за кВт не знизять
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25.11.2024 15:44 Відповісти
пишайтесь що надали стійкості олігарху ахметову що привів війну в Україну і його холую шмигалю , що знищує Україну.
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25.11.2024 15:44 Відповісти
от **** молодці..сказали що олігарх ахметов і його холуй шмигаль йде нахер
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25.11.2024 15:45 Відповісти
А Ринат ці гроши пустить на будіництво сталелітейного заводу в Італії
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25.11.2024 15:56 Відповісти
Там мабуть Ермак чи Шмигаль в компаньйонах
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25.11.2024 15:57 Відповісти
А віддавати будуть українці!
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25.11.2024 16:01 Відповісти
Главное , что-бы не забыли приплюсовать в платежки .... ( не Ахметову-же потом деньги возвращать ) . Тут главное не перепутать - кому долг , а кому деньги
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25.11.2024 16:04 Відповісти
Навіщо це роблять ?
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25.11.2024 18:57 Відповісти
Поживемо - побачимо, мене інше цікавить,
хтось зможе порахувати, ту кількість грошей, і матеріальної допомоги, що вже була надана союзниками на відновлення енергомереж....
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25.11.2024 22:01 Відповісти
Тепер я точно знаю, де розташована найближча до Землі "чорна діра"...
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26.11.2024 02:23 Відповісти

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