"Недостовірна інформація про компанію та її акціонера": У ДТЕК здивовані коментарем керівника ЄБРР

Компанія ДТЕК Ріната Ахметова працює із західними партнерами над відновленням зруйнованої Росією інфраструктури й інтеграцією енергосистеми до Європейського Союзу.

Тому компанія неприємно здивована коментарем керівника Європейського банку реконструкції та розвитку, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонера, йдеться в коментарі компанії, передає УНІАН.

ДТЕК, що виробляє 12% критично важливої електроенергії для України не є монополістом ні за українським, ні за європейським законодавством. Після ухвалення закону про олігархів, який узгоджений Європейською Комісією, акціонер компанії категорично не є олігархом, наголосили в ДТЕК.

"ДТЕК разом з усіма українськими енергетиками пройшов дві жахливі військові зими. Ми вклали $1,2 млрд власних коштів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була ціллю близько 200 ракетних і дронових атак росії. Майже 16 млн українців, серед яких військові, діти, вчителі та лікарі ми повернули світло в оселі. І ми зробимо все можливе, щоб пройти третю складну зиму в умовах військової агресії росії проти України", – сказано в повідомленні.

Під час повномасштабної війни компанія побудувала великий об'єкт зеленої енергетики – Тилігульську ВЕС із загальною інвестицією понад 200 млн євро. Загалом інвестиції в зелену енергетику склали 1,4 млрд євро.

"Це наш внесок в членство України в Європейському Союзі та продовження кропіткої роботи компанії по інтеграції енергосистеми України в систему ЄС, яку ми ведемо вже два десятиліття", – наголосили в компанії.

ДТЕК вдячний західним партнерам за допомогу та співпрацю, показовим прикладом якої є рішення ЄС і уряду США надати компанії 107 млн євро.

Компанія сподівається, що ЄБРР також максимально долучиться до відновлення української енергетики.

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Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄБРР не надаватиме допомогу українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни.

Таке рішення банку пов'язане з небажанням допомагати українським компаніям, що належать місцевим олігархам, а власник ДТЕК – найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд.