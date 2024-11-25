"Недостовірна інформація про компанію та її акціонера": У ДТЕК здивовані коментарем керівника ЄБРР
Компанія ДТЕК Ріната Ахметова працює із західними партнерами над відновленням зруйнованої Росією інфраструктури й інтеграцією енергосистеми до Європейського Союзу.
Тому компанія неприємно здивована коментарем керівника Європейського банку реконструкції та розвитку, що містить недостовірну інформацію про компанію та її акціонера, йдеться в коментарі компанії, передає УНІАН.
ДТЕК, що виробляє 12% критично важливої електроенергії для України не є монополістом ні за українським, ні за європейським законодавством. Після ухвалення закону про олігархів, який узгоджений Європейською Комісією, акціонер компанії категорично не є олігархом, наголосили в ДТЕК.
"ДТЕК разом з усіма українськими енергетиками пройшов дві жахливі військові зими. Ми вклали $1,2 млрд власних коштів на відновлення енергетичної інфраструктури, яка була ціллю близько 200 ракетних і дронових атак росії. Майже 16 млн українців, серед яких військові, діти, вчителі та лікарі ми повернули світло в оселі. І ми зробимо все можливе, щоб пройти третю складну зиму в умовах військової агресії росії проти України", – сказано в повідомленні.
Під час повномасштабної війни компанія побудувала великий об'єкт зеленої енергетики – Тилігульську ВЕС із загальною інвестицією понад 200 млн євро. Загалом інвестиції в зелену енергетику склали 1,4 млрд євро.
"Це наш внесок в членство України в Європейському Союзі та продовження кропіткої роботи компанії по інтеграції енергосистеми України в систему ЄС, яку ми ведемо вже два десятиліття", – наголосили в компанії.
ДТЕК вдячний західним партнерам за допомогу та співпрацю, показовим прикладом якої є рішення ЄС і уряду США надати компанії 107 млн євро.
Компанія сподівається, що ЄБРР також максимально долучиться до відновлення української енергетики.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЄБРР не надаватиме допомогу українському оператору електроенергії ДТЕК, попри складну ситуацію в енергетиці країни.
Таке рішення банку пов'язане з небажанням допомагати українським компаніям, що належать місцевим олігархам, а власник ДТЕК – найбагатша людина України Рінат Ахметов, чиї статки оцінюють щонайменше в $4 млрд.
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