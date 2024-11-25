НБУ розширив нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг

Національний банк України оновив свою організаційну структуру, щоб розширити та поглибити нагляд за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Про це йдеться в повідомленні НБУ.

Так, задля підвищення інституційної спроможності регулятора було реорганізовано Департамент нагляду за ринком небанківських фінансових послуг та створено на його основі Департамент нагляду за небанківськими надавачами фінансових послуг.

Новостворений Департамент здійснюватиме безвиїзний нагляд за надавачами фінансових та супровідних послуг, небанківськими фінансовими групами та їх відокремленими підрозділами, а також за особами, які надають послуги з аутсорсингу надавачам небанківських фінансових послуг.

Окрім того, Нацбанк продовжує зміцнювати правову, регуляторну та наглядову базу для небанківських фінансових установ та фінансових ринків.

Зокрема, впровадження нової структури покликане посилити диференціацію другої лінії внутрішніх контролів в межах департаменту, сформувати центри компетенцій, які будуть незалежно ідентифікувати специфічні ризики конкретних ринків, підсилювати роботу наглядових команд і сприяти переходу до ризик-орієнтованого підходу завдяки поглибленню експертизи.

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Продовження переходу до ризик-орієнтованого нагляду також забезпечить підвищення ефективності НБУ, та вдосконалюватиме професійну спроможність нагляду, що включатиме розробку необхідних професійних профілів та багаторічну програму навчання для нових працівників.

Раніше стало відомо, що НБУ схвалив концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою, із залученням зовнішніх аудиторів до оцінки якості активів та застосуванням несприятливого сценарію в межах стрес-тестування.

У середині листопада Нацбанк заявив, що низка банків України потребуватиме коригування бізнес-планів, а деякі – програм капіталізації за результатами оцінки стійкості 2023 року через можливе підвищення ставки податку на прибуток до 50% за 2024 рік.