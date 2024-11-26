Українці в жовтні витратили на нові авто понад 11 мільярдів. Половину суми – лише на п’ять марок

Упродовж жовтня українці витратили на придбання нових легкових авто 11,1 млрд грн. Це на 12% більше, ніж торік та на 3% більше у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Зазначається, що близько половини цієї суми було витрачено на авто всього п’яти марок.

Зокрема, найбільше грошей було сплачено за автомобілі преміальної німецької марки BMW – 1,37 млрд грн. Другий результат у Toyota, дилери якої заробили 1,21 млрд грн. Трійку лідерів замикає Mercedes-Benz – 1,2 млрд грн.

Водночас Volkswagen зібрав понад 822 млн грн та посів четверте місце. П’яту позицію цього рейтингу здобула марка Renault, у кишені якої 697 млн грн.

До десятки найпопулярніших марок нових авто, на які не скупились українці у жовтні, також потрапили: Audi, Skoda, Porsche, Land Rover, Lexus.

Загалом із початку року в Україні було реалізовано нових легковиків на суму 104,2 млрд грн, що на 20% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.

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Як повідомлялося, у жовтні в Україні було реалізовано понад 5,8 тис. нових легкових авто, що лише на 1% більше, ніж у тому ж місяці роком раніше. Відносно вересня цього року споживча активність на авторинку збільшилась на 2%.

Водночас український автопарк поповнили 16,3 тис. вживаних легковиків, що були ввезені з-за кордону. Це найменша в цьому році кількість реєстрацій імпортованих авто з пробігом за місяць.