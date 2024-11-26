Верховний Суд поставив крапку у справі про повернення "Приватбанку" Коломойському

Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду 26 листопада підтвердив неможливість повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку.

"Верховний Суд відхилив касаційні скарги колишніх акціонерів банку Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd у справі № 910/1834/19 і залишив у силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 7 травня 2024 року та постанову Північного апеляційного господарського суду від 10 вересня 2024 року", – йдеться у повідомленні.

Як пояснили в регуляторі, цими судовими рішеннями було закрито провадження у справі про визнання недійсними договорів купівлі-продажу "Приватбанку" під час націоналізації банку в грудні 2016 року та зобов’язання повернути колишнім акціонерам у власність акції банку.

Зазначається, що суд констатував те, що порушень прав ексакціонерів у процедурі виведення "Приватбанку" з ринку за участі держави немає.

Справа була відкрита за позовом колишніх акціонерів "Приватбанку" Ігоря Коломойського та кіпрської компанії Triantal Investments Ltd до Національного банку, Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів, "Приватбанку", Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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Водночас у Нацбанку нагадали, що відповідно до статті 41 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" після укладення договору купівлі-продажу акцій неплатоспроможного банку та їх передавання інвестору держава як інвестор не може бути позбавлена права власності на придбані нею акції банку, водночас такі акції не можуть бути витребувані на користь попереднього власника.

Нагадаємо, 27 листопада 2023 року Господарський суд міста Києва закрив провадження у подібній справі за позовом іншого ексвласника банку – Геннадія Боголюбова.

До того, 15 листопада, апеляційний суд також підтвердив законодавчо встановлену неможливість скасування рішень, прийнятих при націоналізації "Приватбанку", та повернення акцій банку колишнім власникам, скасувавши рішення суду першої інстанції та закривши відповідне провадження за позовом Ігоря Коломойського.