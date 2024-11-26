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Новини
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АРМА продало бурштиновий портрет Медведчука. Це одна з найдешевших картин його колекції

Бурштиновий портрет Медведчука

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) продало бурштиновий портрет екснардепа та зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомив радник голови АРМА Андрій Позняк у Facebook.

Зазначається, що портрет був проданий за 6009 грн, що навіть більше за стартову ціну, яка становила 5225 грн. Це одна з найдешевших картин колекції.

Загалом Агентство реалізовувало вже 70 картин із конфіскованої колекції Медведчука. Аукціони тривають далі.

Усі кошти від реалізації картин йдуть на економіку та обороноздатність держави.

Як повідомлялося, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Раніше стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату колишнього народного депутата, зрадника Віктора Медведчука.

Автор: 

аукціон (1339) Медведчук Віктор (358) АРМА (424)


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27.11.2024 04:24 Відповісти
Мабуть сам і Медведчук і купив його.
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28.11.2024 11:19 Відповісти

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