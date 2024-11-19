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Новини
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Вироби Faberge та Cartier: АРМА продасть прикраси, ікони та антикваріат Медведчука

АРМА продасть прикраси, ікони та антикваріат Медведчука

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату колишнього народного депутата, зрадника Віктора Медведчука.

Про це повідомила голова АРМА Олена Дума.

"Серед виставленого майна на реалізацію більша частина – вироби таких іменитих ювелірних будинків, як Faberge та Cartier", – розповіла Дума.

Зокрема, продаватиметься майно, вилучене під час обшуків у резиденції "Ведмежа діброва":

  • коштовні прикраси від світових ювелірних брендів;
  • ікони та інші культові предмети;
  • годинники;
  • монети, що представляють історичну цінність;
  • статуетки та інші антикварні вироби.

"Звичайно ж не обійшлося без радянських червоних зірок і гербу держави-агресора. Впевнена, що нові власники придумають, що з цим зробити", – додала Дума.

Після обрання організатора торгів, ним буде проведено незалежну оцінку активу, після чого все це майно буде виставлено на аукціон на "Прозорро.Продажі".

Кінцевий строк подачі документів для участі в конкурсі – 5 грудня 2024 року о 16:00.

Раніше стало відомо, що АРМА продало перші 16 картин із арештованої колекції держзрадника Віктора Медведчука за 317 тис. грн.

Також планується виставити на торги ще 120 картин із запланованих до продажу 136 полотен, які оцінили у майже 4 млн грн. Наступну партію картин із колекції держзрадника виставлять на торги вже завтра.

Як повідомлялося, із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Автор: 

аукціон (1339) Медведчук Віктор (358) АРМА (424)


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Своїм продадуть за безцінь
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19.11.2024 18:36 Відповісти
реєструйся на аукціон і купи дорого
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19.11.2024 20:46 Відповісти
Маю сумний досвід купівлі на СЕТАМ....якшо ти чув про таку площадку
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19.11.2024 21:59 Відповісти
та звичайно чув. мій колега там досить цікаве майно купував, нерухомість, транспорт, а в минулому році човна купли, щоб для ЗСУ передати на Херсонщину, але поки забрали, поки підлагодили, то ту бригаду на інший напрмок инули.
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19.11.2024 22:03 Відповісти
човна та різну дпібницю убиту купити можа.. А про сумний досвід---прочитай умови того аукціону і зрозумієш...або спитай у щнайомого😄
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19.11.2024 22:15 Відповісти
а про сумний досвід розкажи, справді цікаво.
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19.11.2024 22:05 Відповісти
Зеленскій таке обожнює.
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19.11.2024 18:58 Відповісти

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