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Новини
2 205 16

Більше, ніж серед поляків: Майже 80% українців у Польщі працюють або шукають роботу

Майже 80% українців у Польщі працюють або шукають роботу

Частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.

Про це свідчать результати дослідження Нацбанку Польщі, передає Укрінформ з посиланням на Міграційну платформу EWL.

Зазначається, що робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню в країні. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися в Польщі є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.

Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. З іншого боку безробіття серед біженців в цілому є вищим, ніж у польській економіці.

У дослідженні йдеться також про те, що 19% воєнних мігрантів є безробітними, оскільки "значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці".

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"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", – розповідає директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.

Утім, відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців.

Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися з планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей "важко сказати" у планах проживання в Польщі зріс – як серед довоєнних мігрантів (з 36% до 39% у 2023 році), так і серед біженців (з 48% до 56% у 2023 році).

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Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово покращується, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи понад 70% мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищим є відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.

Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. Зокрема, 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.

У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки – приблизно 67%. Половина респондентів є віком 27-44 років, 47% мігрантів – добре освічені люди. Переселенці приїжджають з усіх регіонів України.

Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року.

Як повідомлялося, станом на кінець вересня статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,2 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.

Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,13 млн осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС), Польщі (979,84 тис.; 23,3%) та Чехії (378,48 тис.; 9%).

У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.

На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.

При цьому з липня 2024 року Німеччина видалила із реєстрів українських біженців з тимчасовим захистом 236,93 тис. осіб, які отримали інші підстави для легального проживання у цій країні або покинули її територію.

Автор: 

біженці (694) мігранти (432) Польща (2428) робота (868) міграція (216)


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Топ коментарі
+5
Так, але не було б ніякого повномаштабного вторгення ,якби не помилка 2019
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26.11.2024 14:12
+3
Это значит - что украинцы не верят в будущее Украины
Теперь будут становиться поляками
Немцами
Американцами
Я бы на месте поляков ,немцев,американцев
Не давала бы приехавшием украинцам право голосовать
Не дай бог ,сделают по приколу из Польши - Россию
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26.11.2024 13:59
+2
Хто вам таке сказав? Звідки ви знаєте, що б було і чого б не було?
Мета ***** по знищенню України існує незалежно від 2019 року.
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26.11.2024 16:00
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Это значит - что украинцы не верят в будущее Украины
Теперь будут становиться поляками
Немцами
Американцами
Я бы на месте поляков ,немцев,американцев
Не давала бы приехавшием украинцам право голосовать
Не дай бог ,сделают по приколу из Польши - Россию
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26.11.2024 13:59 Відповісти
Бо українці - то кваліфікована дешева рабсила, а ті ж самі поляки на заробітках у Німеччині, Австрії - бо платять більше, заодно й житло українцям здають.

Не було б ніяких масових виїздів, як би не війна.
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26.11.2024 14:08 Відповісти
Так, але не було б ніякого повномаштабного вторгення ,якби не помилка 2019
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26.11.2024 14:12 Відповісти
Хто вам таке сказав? Звідки ви знаєте, що б було і чого б не було?
Мета ***** по знищенню України існує незалежно від 2019 року.
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26.11.2024 16:00 Відповісти
+++ полякам таксовати вже не до вподоби бо вони тепер власники таксопарків а українці ішачать на них таксистами денно і нощно
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26.11.2024 14:28 Відповісти
точно, таким як ви давати голосувати заборонено. ось, з України хочете кацапію зробити. А на заході, що таких як ви, що кацапів вже дійсно забагато, але щодо громадянства - то питання не до таких, як ви, а до громадян цих країн.
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26.11.2024 14:10 Відповісти
Як раз ті хто зробили помилку 2019 зараз сидять на диванах
А ті хто її не робили , або у війську і почуваються зрадженими
(знаю бо допомагаю хлопцям)
Або поїхали шукати кращої долі за кордон
Бо з москворотими виродками , що голосують по приколу ,а потім годуються до шашликів замість оборони - їм не по дорозі
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26.11.2024 14:11 Відповісти
а ти до кого відносиш себе? невже зраджений в пражському окопі сидиш та строчиш весь день?
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26.11.2024 14:30 Відповісти
Просто люди адаптуються
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26.11.2024 14:30 Відповісти
і поки не вивчать мову країни, де опинилися, також в правах урізав би..
а за росію з великої літери додатково штрафував..
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26.11.2024 15:13 Відповісти
80% з 980 тисяч (а нас правді більше - не всі оформлялись тимчасовий захист - є інші категорії) це 780 тисяч людей зайнятих в економіці Польщі. А тепер варто подумати - чи хоче Польща, щоб ці люди повернулись в Україну? Чи зацікавлена Польща в мирі, та рості зайнятості в Україні? Чи зможуть вони легко замінити, чи відмовитись від цих людей? І т.п.
Я насправді, не проти Польщі, але ми маємо чітко розуміти - ріст економіки та благополуччя України, це пряма загроза економіці поляків. Ми не друзі - ми конкуренти. І це не згадуючи історичних питань. Тому варто постійно пам'ятати - за красивими речами їх політиків завжди буде ховатись жорстка економічна боротьба. Ніякої ненависті - лише бізнес.
І з точки зору поляків - вони праві, бо варто в першу чергу думати про власну країну, та свій народ. Нам теж варто цьому навчитись.
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26.11.2024 14:33 Відповісти
Керівникам європейських "національних" держав варто перейти від "думання в першу чергу про "власні країни" до планів перетворення Європи у реальне політико - економічне та військове об'єднання, яке буде мати шанс протистояти "глобальному півдню" під проводом індо+китайської сарані. Інакше "європейській цивілізації" настане гаплик.
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26.11.2024 14:56 Відповісти
Выбрали клоуна в 2019 и на пособия в Польшу
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26.11.2024 17:01 Відповісти

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