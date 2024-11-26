Більше, ніж серед поляків: Майже 80% українців у Польщі працюють або шукають роботу
Частка людей, які працюють або шукають роботу серед українців у Польщі цього року, становить 78% і є вищою, ніж серед громадян Польщі.
Про це свідчать результати дослідження Нацбанку Польщі, передає Укрінформ з посиланням на Міграційну платформу EWL.
Зазначається, що робота є основним джерелом доходу для українців в Польщі, а також фактором, що сприяє їх тривалому перебуванню в країні. Близько половини респондентів (і довоєнні мігранти, і воєнні біженці) заявляють, що це є можливістю утримувати себе та свою родину. Також серед мотивів залишатися в Польщі є можливість знайти роботу, яка приносить задоволення.
Рівень зайнятості українців в Польщі зростає завдяки працевлаштуванню біженців, які прибули в країну після 2022 року. З іншого боку безробіття серед біженців в цілому є вищим, ніж у польській економіці.
У дослідженні йдеться також про те, що 19% воєнних мігрантів є безробітними, оскільки "значна частина жінок-біженок, які доглядають за дітьми, шукають роботу на неповний робочий день, що є проблемою, враховуючи низький рівень використання контрактів на неповний робочий день в польській економіці".
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"Польща є країною, де відсоток працевлаштування українських біженців вищий порівняно з іншими європейськими державами. І попри те, що польські роботодавці досі відчувають дефіцит кадрів на вакансіях, які раніше заповнювали українські чоловіки, внесок біженців у розвиток польської економіки минулого року склав приблизно 1% ВВП", – розповідає директорка рекрутації Міграційної платформи EWL Мар’яна Семенюк.
Утім, відсоток громадян України, які декларують намір оселитися в Польщі на постійне проживання, не зростає: такий намір висловлюють 50% довоєнних мігрантів і 20% біженців.
Натомість у дослідженні Нацбанку Польщі йдеться, що усе більше громадян України ще не визначилися з планами на майбутнє. Порівняно з попередніми дослідженнями, відсоток відповідей "важко сказати" у планах проживання в Польщі зріс – як серед довоєнних мігрантів (з 36% до 39% у 2023 році), так і серед біженців (з 48% до 56% у 2023 році).
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Житлова ситуація довоєнних мігрантів і біженців поступово покращується, що свідчить про інтеграцію біженців. Трохи понад 70% мігрантів з обох груп винаймають житло. Натомість значно вищим є відсоток українців, які мають власну квартиру серед довоєнних іммігрантів.
Мігранти продовжують підтримувати своїх близьких в Україні. Зокрема, 40% переказує кошти, а 49% забезпечує матеріальною допомогою, в першу чергу членів родини. І ця тенденція зростає.
У гендерній структурі українців в Польщі переважають жінки – приблизно 67%. Половина респондентів є віком 27-44 років, 47% мігрантів – добре освічені люди. Переселенці приїжджають з усіх регіонів України.
Дослідження проводилося серед мігрантів з України в період з травня по липень 2024 року.
Як повідомлялося, станом на кінець вересня статус тимчасового захисту у ЄС мали 4,2 мільйона громадян з-поза меж Євросоюзу, які втекли з України внаслідок російської агресії проти України.
Зокрема, найбільшу кількість біженців з України, які оформили статус тимчасового захисту, зареєстрували у Німеччині (1,13 млн осіб; 26,9% від загальної кількості у ЄС), Польщі (979,84 тис.; 23,3%) та Чехії (378,48 тис.; 9%).
У липні Національний банк погіршив свої прогнози щодо міграції українців. Якщо у квітні Нацбанк очікував відтоку в цьому році 200 тис. людей і припливу наступного року 400 тисяч, то тепер оцінює відтік цьогоріч у 400 тисяч, а наступного року – ще 300 тисяч українців.
На кінець 2023 року статус тимчасового захисту в країнах ЄС мали 4,3 млн громадян.
При цьому з липня 2024 року Німеччина видалила із реєстрів українських біженців з тимчасовим захистом 236,93 тис. осіб, які отримали інші підстави для легального проживання у цій країні або покинули її територію.
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Теперь будут становиться поляками
Немцами
Американцами
Я бы на месте поляков ,немцев,американцев
Не давала бы приехавшием украинцам право голосовать
Не дай бог ,сделают по приколу из Польши - Россию
Не було б ніяких масових виїздів, як би не війна.
Мета ***** по знищенню України існує незалежно від 2019 року.
А ті хто її не робили , або у війську і почуваються зрадженими
(знаю бо допомагаю хлопцям)
Або поїхали шукати кращої долі за кордон
Бо з москворотими виродками , що голосують по приколу ,а потім годуються до шашликів замість оборони - їм не по дорозі
а за росію з великої літери додатково штрафував..
Я насправді, не проти Польщі, але ми маємо чітко розуміти - ріст економіки та благополуччя України, це пряма загроза економіці поляків. Ми не друзі - ми конкуренти. І це не згадуючи історичних питань. Тому варто постійно пам'ятати - за красивими речами їх політиків завжди буде ховатись жорстка економічна боротьба. Ніякої ненависті - лише бізнес.
І з точки зору поляків - вони праві, бо варто в першу чергу думати про власну країну, та свій народ. Нам теж варто цьому навчитись.