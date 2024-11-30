Уряд Росії продовжив ембарго на експорт бензину, але зробив виняток для виробників нафтопродуктів

Уряд Росії ще на місяць продовжив ембарго на експорт бензину, але зробив виняток для російських виробників нафтопродуктів.

Про це повідомляє Deutsche Welle.



"Тимчасова заборона на експорт бензину, запроваджена до кінця 2024 року, продовжена до 31 січня 2025 року. Обмеження не поширюватиметься на поставки, що здійснюються безпосередніми виробниками нафтопродуктів. Відповідна постанова уряду РФ підписана", – повідомили у пресслужбі російського уряду.



В уряді заявили, що рішення було ухвалене "для збереження стабільної ситуації на внутрішньому паливному ринку, підтримки економіки нафтопереробки, протидії "сірому" експорту автомобільного бензину".

Проблеми з бензином у Росії

Як повідомлялося, російський уряд продовжив заборону на експорт бензину до 31 грудня 2024 року.

До того Росія заборонила експорт бензину з 1 березня після масових атак українських безпілотників на російські НПЗ.

Початково заборона запроваджувалася до 31 серпня, але з 20 травня до 31 липня її дію призупиняли. При цьому у червні-липні бензин марки А-92 у Росії подорожчав у гурті орієнтовно на 20%, що відповідає зростанню роздрібних цін на 7 рублів за літр, А-95 – на 30% (+12 рублів за літр).

У вересні минулого року РФ також запроваджувала тимчасові обмеження на експорт автобензинів та дизпалива для стабілізації внутрішнього ринку в умовах обвалу курсу рубля. Заборона торкнулася товарних бензинів із будь-яким октановим числом. Обмеження на експорт бензину було скасовано 17 листопада 2023 року.

Наприкінці серпня цього року Росстат припинив публікацію чергових даних про виробництво нафтопродуктів у Росії.

У травні травня Росстат закрив статистичні дані щодо виробництва в Росії автомобільного бензину. Міненерго РФ пояснювало це геополітичною ситуацією, коли "розкриття такої інформації може стати приводом для маніпулювання ринком з боку недобросовісних його учасників".