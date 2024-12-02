"Тисячу від Зеленського" можна витратити на військові облігації. Інструкція від Мінфіну
Українці можуть спрямувати кошти, отримані в межах "зимової єПідтримки", на придбання військових облігацій та підтримати військових.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти спрямують на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.
При цьому жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.
Як придбати військові облігації через "Дію"
- у "Послугах" необхідно знайти розділ військові облігації;
- обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
- обрати банк чи брокера, у якого можна купити облігації;
- вести контактні дані і обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть виплати через деякий час;
- перевірити та відправти запит до обраного партнера;
- підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатити облігації.
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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.
Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.
Програма діятиме упродовж грудня 2024-лютого 2025 року через "Дію", "Укрпошту" та банки-партнери. Так, 4 грудня розпочнеться надання допомоги через "Укрпошту", а 10 грудня стартує подача заявок на отримання допомоги через банки.
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Як моральну компенсацію тільки за шахрайство з бюджетними коштами, вимагаю тисячу кожному українцю особисто від Зеленсткого без будь-яких умов.
Щомісяця!!!
Не з бюджету, а з особистих рахунків ЗЄ.
Шкода мені його, мівіною харчується, не спить, все на перемогу працює, плану он вже скільки скурив, бо ті плани замість нього могли скурити звичайні люди, а він узяв удар на себе!
продумані безродні дебіли-мародери рулять цим збожеволілим світом какаразніц-хотьпаржем..