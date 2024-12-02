"Тисячу від Зеленського" можна витратити на військові облігації. Інструкція від Мінфіну

Українці можуть спрямувати кошти, отримані в межах "зимової єПідтримки", на придбання військових облігацій та підтримати військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти спрямують на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

При цьому жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Як придбати військові облігації через "Дію"

у "Послугах" необхідно знайти розділ військові облігації;

обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;

обрати банк чи брокера, у якого можна купити облігації;

вести контактні дані і обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть виплати через деякий час;

перевірити та відправти запит до обраного партнера;

підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатити облігації.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Програма діятиме упродовж грудня 2024-лютого 2025 року через "Дію", "Укрпошту" та банки-партнери. Так, 4 грудня розпочнеться надання допомоги через "Укрпошту", а 10 грудня стартує подача заявок на отримання допомоги через банки.