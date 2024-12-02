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Новини
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"Тисячу від Зеленського" можна витратити на військові облігації. Інструкція від Мінфіну

забезпечення,виплати,грошове,бойові

Українці можуть спрямувати кошти, отримані в межах "зимової єПідтримки", на придбання військових облігацій та підтримати військових.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що номінальна вартість однієї державної облігації в гривні сягає 1000 грн. Інвестовані кошти спрямують на забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану, зокрема на видатки сектору безпеки й оборони.

При цьому жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Як придбати військові облігації через "Дію"

  • у "Послугах" необхідно знайти розділ військові облігації;
  • обрати тип облігацій за назвою українських міст чи територій;
  • обрати банк чи брокера, у якого можна купити облігації;
  • вести контактні дані і обрати картку єПідтримка, на яку надійдуть виплати через деякий час;
  • перевірити та відправти запит до обраного партнера;
  • підписати документи на відкриття рахунку в цінних паперах і оплатити облігації.

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Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Отримані гроші можна витратити на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів, книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування тощо.

Програма діятиме упродовж грудня 2024-лютого 2025 року через "Дію", "Укрпошту" та банки-партнери. Так, 4 грудня розпочнеться надання допомоги через "Укрпошту", а 10 грудня стартує подача заявок на отримання допомоги через банки.

Автор: 

Мінфін (2928) ОВДП (808) облігації (1464) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+8
Клас. Тобто, перекласти з однієї кишені в іншу.
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02.12.2024 14:29
+8
Доречі.

Як моральну компенсацію тільки за шахрайство з бюджетними коштами, вимагаю тисячу кожному українцю особисто від Зеленсткого без будь-яких умов.
Щомісяця!!!
Не з бюджету, а з особистих рахунків ЗЄ.
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02.12.2024 14:33
+5
цікаво, а чому зелена шваль каже у множині - "облігацІЇ"? вартість одніє складає тисячу грн., а деяких - наівть більше.
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02.12.2024 14:41
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Клас. Тобто, перекласти з однієї кишені в іншу.
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02.12.2024 14:29 Відповісти
Доречі.

Як моральну компенсацію тільки за шахрайство з бюджетними коштами, вимагаю тисячу кожному українцю особисто від Зеленсткого без будь-яких умов.
Щомісяця!!!
Не з бюджету, а з особистих рахунків ЗЄ.
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02.12.2024 14:33 Відповісти
Так і є.
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02.12.2024 14:33 Відповісти
А можна інструкцію як передати мою тисячку особисто зе!?
Шкода мені його, мівіною харчується, не спить, все на перемогу працює, плану он вже скільки скурив, бо ті плани замість нього могли скурити звичайні люди, а він узяв удар на себе!
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02.12.2024 14:37 Відповісти
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02.12.2024 14:40 Відповісти
цікаво, а чому зелена шваль каже у множині - "облігацІЇ"? вартість одніє складає тисячу грн., а деяких - наівть більше.
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02.12.2024 14:41 Відповісти
Бо маєте змогу докласти свої кровні і купити "облігації" у множині
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02.12.2024 14:45 Відповісти
Тобто, віддати знову зеленим? Найс схематоз.
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02.12.2024 14:41 Відповісти
Дуже потужне рішення. Тобто адресно задонатити на ЗСУ - зась, а краще купіть якісь абстрактні військові облігації. Впевнена, що досить багато отримувачів тисячі так і зробить. Схема - агонь
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02.12.2024 14:42 Відповісти
...і, звісно, скрізь буде "банківська комісія" для зеленських мародерів... урааА!...
продумані безродні дебіли-мародери рулять цим збожеволілим світом какаразніц-хотьпаржем..
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02.12.2024 14:43 Відповісти
Я послав на у*й це ********. Мені огидно маратись об це гівно
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02.12.2024 14:59 Відповісти
Скільки можна повторювати одну і ту ж мантру, «тисяча від зєлєнскава»? Це що його гроші? Він їх заробив? Це гроші платників податків Євросоюзу і США
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02.12.2024 15:37 Відповісти
Тільки керують ціми грошима потужні менеджери, оце здача з 50 лярдів баксів яку не розікрали. Так би мовити кешбек для мудрого "наріду"
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02.12.2024 20:52 Відповісти
Спочатку цю інструкцію потрібно відправити Верховному і його ОП-і. Нехай покажуть приклад. Може придбають усі облігації.)
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02.12.2024 16:21 Відповісти
Пани срібло в багно розкидають , а кріпаки і раді.
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02.12.2024 20:49 Відповісти
донатити хочуть українці тільки своїм...Навіщо облігації купувати??? ОН Керівництво з бригади Лють як жирує..які тачки купило... мабуть з облігацій...
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03.12.2024 03:29 Відповісти

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