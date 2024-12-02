Абсолютний рекорд: За добу українці подали 2,5 мільйона заяв на отримання "тисячі від Зеленського"

За добу державна програма "Зимова єПідтримка" стала наймасовішою онлайн-послугою у світі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці подали понад 2,5 млн заяв на отримання виплати 1000 грн у межах програми.

"2 500 000 заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", – додав міністр.

Зокрема, на дітей подали понад 551 тис. заяв. Загалом 64 % користувачів – жінки, 36% – чоловіки. Середній вік заявника – 30-40 років.

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Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"