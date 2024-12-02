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Новини
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Абсолютний рекорд: За добу українці подали 2,5 мільйона заяв на отримання "тисячі від Зеленського"

тисяча

За добу державна програма "Зимова єПідтримка" стала наймасовішою онлайн-послугою у світі.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, українці подали понад 2,5 млн заяв на отримання виплати 1000 грн у межах програми.

"2 500 000 заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", – додав міністр.

Зокрема, на дітей подали понад 551 тис. заяв. Загалом 64 % користувачів – жінки, 36% – чоловіки. Середній вік заявника – 30-40 років.

Читайте також: Кабмін затвердив виплату "тисячі від Зеленського". Як отримати?

Як повідомлялося, раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.

Згодом перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що державну допомогу в розмірі 1 тис. грн, яку з грудня зможуть отримати українці, нараховуватимуть на картку "Національний кешбек".

У Кабміні та у правлячій партії "Слуга нарду" стверджували, що на виплати витратять кошти від міжнародних партнерів, які не встигають освоїти до кінця року. Однак згодом голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа визнала, що на ініційовану Зеленським програму витратять залишки коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування, які утворилися минулого року і не були використані Міністерством економіки у 2024 році.

У такому разі на фінансування виплат по 1000 гривень спрямують частину внутрішніх доходів держбюджету, а не кошти міжнародних партнерів, отже ці кошти можна було б витратити на оборону.

Детальніше читайте у матеріалі БізнесЦензора: "Тисяча Зеленського": де візьмуть гроші"

Автор: 

Мінцифри (803) єПідтримка (67)


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Топ коментарі
+10
Е-гречка по новому , до виборів сонцесяйний готується. Це ж наскільки треба людей жебраками зробити , щоб брали тисячу, на яку не можна на неділю купити продуктів , і за яку потім уся країна розплачуватиметься!!! А грошей на війну немає , бусіфіковані самі себе забезпечують ! Влада править бидлом а бидло підʼїдає ті недоїдки що їм влада кидає! Гидко на це все дивитись.
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02.12.2024 10:03
+5
Що за маячня? Хто Вас примушує голосувати в майбутньому за цих шахраїв та недоумків? До речі, ніхто й ніколи у минулому не примушував гососувати саме за тих кандидатів, хто роздавав ці ж самі гречку, олію, макарони тощо? Суто я так розумію, що навпаки потрібно брати геть усе, що дають. Бо це є те, що ці тварюки, свого часу, у нас же й награбували. Хоча б невелика частка того, що в нас відняли чи недодали (недодають). А цих тварюк дійсно потрібно гнати сраною мітлою - за те, що вони з нами зробили та куди привели Україну.
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02.12.2024 11:27
+3
Чим Ви, пан є-міністре хвалитесь ("...Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі")?
Це всерівно як хвалитися, на пожежі власного дому, що цей вогонь
"є, безперечно, найпотужнішим Вогнем у світі". Не соромно?
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02.12.2024 11:12
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Е-гречка по новому , до виборів сонцесяйний готується. Це ж наскільки треба людей жебраками зробити , щоб брали тисячу, на яку не можна на неділю купити продуктів , і за яку потім уся країна розплачуватиметься!!! А грошей на війну немає , бусіфіковані самі себе забезпечують ! Влада править бидлом а бидло підʼїдає ті недоїдки що їм влада кидає! Гидко на це все дивитись.
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02.12.2024 10:03 Відповісти
Що за маячня? Хто Вас примушує голосувати в майбутньому за цих шахраїв та недоумків? До речі, ніхто й ніколи у минулому не примушував гососувати саме за тих кандидатів, хто роздавав ці ж самі гречку, олію, макарони тощо? Суто я так розумію, що навпаки потрібно брати геть усе, що дають. Бо це є те, що ці тварюки, свого часу, у нас же й награбували. Хоча б невелика частка того, що в нас відняли чи недодали (недодають). А цих тварюк дійсно потрібно гнати сраною мітлою - за те, що вони з нами зробили та куди привели Україну.
показати весь коментар
02.12.2024 11:27 Відповісти
Какие жебраки, ты о чем? Средний возраст просителей 30-40 лет! Это не пенсы-совки, как тут некоторые умники утверждали.
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02.12.2024 15:18 Відповісти
лохторат зеленожопих. розминка...
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02.12.2024 10:40 Відповісти
Чим Ви, пан є-міністре хвалитесь ("...Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі")?
Це всерівно як хвалитися, на пожежі власного дому, що цей вогонь
"є, безперечно, найпотужнішим Вогнем у світі". Не соромно?
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02.12.2024 11:12 Відповісти
Як отримати тим, хто не взмозі ні встановити застосунок "Дія", ні його оновити (наприклад - на застарілі версії андроїд на їх смартфонах), та тим, хто не користується послугами Укрпошти? До того ж на самому сайті "Дія", якщо входити туди через комп`ютер, така послуга, як зимова еПідтримка "чомусь" не передбачається. Ось про що треба казати та що розїяснювати. А не повторювати те, що всім й так відомо. Що в нас за країна за така (чи чиновні тупі, чи навмисно знущаються), що завжди в нас геть усе, перепрощую, через сраку? Чи навмисно так - щоб знайти привід ще більш познущатися, чи щоб був ще більший хаос у країні?
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02.12.2024 11:21 Відповісти
Можешь не писать. Раз не умеешь грамотно.
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02.12.2024 14:14 Відповісти
ЄГречка ?
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02.12.2024 11:22 Відповісти
уряд економив на розмінуванні, програмах для переселенців, соцвиплатах, на підтримці бізнесу.------------Це гроші цих людей.-------А тепер вовині.---------------------були ваші, стали наші.
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02.12.2024 13:26 Відповісти

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