АРМА оцінило арештовану спортбазу Медведчука під Києвом у 757 мільйонів. ВIДЕО

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, яку рішенням суду було передано в управління АРМА. Так спортбазу, перероблену під приватну дачу, було оцінено у 757,33 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Актив знаходиться у місті Українка Обухівського району Київської області, посеред хвойного лісу, на березі річки Стугна.

На території об'єкту знаходиться майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

Після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази.









Раніше повідомлялося, що АРМА продала вже 80 картин із колекції Медведчука, бюджет від них отримав більше 1,02 млн грн.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Раніше стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука.