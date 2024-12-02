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Новини Тіньова економіка
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АРМА оцінило арештовану спортбазу Медведчука під Києвом у 757 мільйонів. ВIДЕО

медведчук,спортбаза,дача.

Агентство з розшуку та менеджменту активів отримало офіційний звіт оцінки щодо спортивної бази екснардепа та зрадника Віктора Медведчука, яку рішенням суду було передано в управління АРМА. Так спортбазу, перероблену під приватну дачу, було оцінено у 757,33 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

Актив знаходиться у місті Українка Обухівського району Київської області, посеред хвойного лісу, на березі річки Стугна.

На території об'єкту знаходиться майданчик для гвинтокрила, спеціальне місце для паркування яхти, басейн та гостьовий будинок.

Після обробки та зведення усієї інформації, підготовки тендерної документації, АРМА оголосить конкурс на відбір управителя для цієї спортивної бази

АРМА оцінило спортбазу Медведчука під Києвом
АРМА оцінило спортбазу Медведчука під Києвом
АРМА оцінило спортбазу Медведчука під Києвом
АРМА оцінило спортбазу Медведчука під Києвом

Раніше повідомлялося, що АРМА продала вже 80 картин із колекції Медведчука, бюджет від них отримав більше 1,02 млн грн.

Із 285 арештованих та переданих в АРМА картин Медведчука 149 було визнано культурною спадщиною України експертами Національного художнього музею.

Ці роботи планувалося передати до українських музеїв, однак відповідний законопроєкт №11280-1 щодо особливостей управління культурними цінностями не знайшов достатньої підтримки серед народних депутатів, зауважили в АРМА.

Раніше стало відомо, що АРМА оголосило конкурс на реалізатора ювелірних виробів та антикваріату Медведчука.

Автор: 

Медведчук Віктор (358) оцінка (67) АРМА (424)


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От і уявіть рівень! Коли ти співробітник нквс і тебе просуває сам кучма в Україні ...
ви надіюся розумієте де наше НАТО і ЄС

а ви думали що це ми рилом не вийшли , ні ось "ворог сидить в твоїй хаті і сміється з тебе ""
Шевченко
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02.12.2024 15:49 Відповісти
ніхто не бачив у срасії загрозу
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03.12.2024 04:44 Відповісти
...ото насосал Нарцис, також секретут-Совєтнік, як і дермак - зєлін фаворит!
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02.12.2024 16:23 Відповісти
Місце та самі будівлі дуже підходить для розведення качок, гусей, курей, кролів, кіз тощо. Були б робочі місця та м'ясо. Але у влади не вистачить мізків це зробити. На жаль.
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02.12.2024 17:33 Відповісти
Для реабілітації хлопців з фронту , які отримали інвалідність . Я б їм све найкраще віддала , і конче -заспу , Буковель
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02.12.2024 22:24 Відповісти

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