"Укрзалізниця" тимчасово скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова
Із 15 грудня до 13 січня через технічні причини "Укрзалізниця" коригує розклад руху деяких поїздів. Зокрема, у цей період не курсуватимуть поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Водночас "Укрзалізниця" підготувала альтернативні маршрути на напрямках:
- Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;
- Харків – Одеса: поїзд № 059/060;
- Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.
Рішення для проміжних станцій:
- Для мешканців Полтави:
До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.
Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.
- Для мешканців Кременчука:
Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.
У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.
- Для мешканців Черкас:
До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.
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У компанії нагадали, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00, тож маршрути можна планувати заздалегідь.
Як повідомлялося, з 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд сполученням Київ – Будапешт. Це вже 20 міжнародний поїзд для компанії.
Окрім того, "Укрзалізниця" із 15 грудня запускає 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 із них курсуватимуть до Карпат.
Будь ласка, зачекайте...
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