"Укрзалізниця" тимчасово скасовує деякі поїзди з Одеси до Києва та Харкова

Із 15 грудня до 13 січня через технічні причини "Укрзалізниця" коригує розклад руху деяких поїздів. Зокрема, у цей період не курсуватимуть поїзд № 8/7 Одеса – Харків, поїзд № 148/147 Одеса – Київ та поїзд № 774/773 Київ – Шостка.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Водночас "Укрзалізниця" підготувала альтернативні маршрути на напрямках:

Київ – Одеса: поїзди № 105/106 та № 763/764;

Харків – Одеса: поїзд № 059/060;

Київ – Шостка: поїзди № 786/785 та № 788/787.

Рішення для проміжних станцій:

Для мешканців Полтави:

До Одеси: спочатку до Києва потрібно дістатись поїздом Інтерсіті+ №723 Харків – Київ або поїздами №15 Харків – Ясіня, №17 Харків – Ужгород, №711 Краматорськ – Київ чи №129 Полтава – Ужгород. Далі з Києва до Одеси поїздом №105 Київ – Одеса.

Зворотно: поїзд №106 Одеса – Київ, а потім здійснити пересадку на поїзд Інтерсіті+ №724 Київ – Харків.

Для мешканців Кременчука:

Через Київ: спочатку поїздом №129/130 Кременчук – Ужгород до Києва, а потім здійснити пересадку на поїзд №105/106 Київ – Одеса.

У зворотному напрямку: поїздом Інтерсіті №764 Одеса – Київ, а далі регіональним поїздом №792 Київ – Кременчук.

Для мешканців Черкас:

До Одеси: поїздом №43/44 Черкаси – Івано-Франківськ до Києва, а далі поїздом №105 Київ – Одеса. Зворотно: аналогічний маршрут.

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У компанії нагадали, що продаж квитків на внутрішні рейси відкривається за 20 діб до дати відправлення о 08:00, тож маршрути можна планувати заздалегідь.

Як повідомлялося, з 15 грудня "Укрзалізниця" запускає прямий щоденний поїзд сполученням Київ – Будапешт. Це вже 20 міжнародний поїзд для компанії.

Окрім того, "Укрзалізниця" із 15 грудня запускає 10 нових внутрішніх поїздів, зокрема, 5 із них курсуватимуть до Карпат.