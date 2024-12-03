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Суд визнав банкрутом найстаріший велосипедний завод України

велосипед Україна

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Харківський велосипедний завод".

Відповідне рішення від 25 листопада є у судовому реєстрі, передає liga.net.

Підставою для банкрутства стала заява фізичної особи-підприємиці Олени Хоменко, якій підприємство заборгувало майже 800 тис. грн. Загальна сума боргу заводу перед усіма кредиторами становить 41,8 млн грн.

У процесі процедури розпорядження майном було встановлено, що юридична особа не має жодних активів. Суд також зазначає відсутність дебіторської заборгованості у компанії, яка могла б становити активи підприємства, що унеможливлює задоволення вимог кредиторів. Через це, суд вирішив припинити процедуру розпорядження майном і відправити ПрАТ "Харківський велосипедний завод" на ліквідацію.

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Харківський велосипедний завод створили понад сто років тому – у листопаді 1923 року – на базі евакуйованої з Риги під час Першої світової війни й націоналізованої велосипедної фабрики Лейтнера.

У 1926 році підприємство почало виробляти модель велосипеда "Україна". Інші відомі моделі – "Турист", "Супутник", "Прогрес", "Спорт".

Нинішня компанія ХВЗ була заснована у 1993 році шляхом реорганізації орендного підприємства "Харківський велосипедний завод iм. Г.I. Петровського".

Останнім часом виробництво велосипедів відбувалося за давальницькою схемою, надавачем давальницької сировини була фірма "ЮСI". Вона також виробляє засоби гігієни, косметики й побутової хімії. Обидві компанії мають одного бенефіціара – це Василь Савич.

Як повідомлялося, цьогоріч в Україні відкрито 651 справу про банкрутства людей. За останні чотири місяці справ побільшало майже вдвічі.

Автор: 

банкрутство (548) велосипед (40) Харків (729)


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Топ коментарі
+28
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03.12.2024 11:55
+17
ось приклад розвитку держави за 30 років .******* Україна не здатна виробляти велосипеди .
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03.12.2024 11:56
+17
Бідоносець
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03.12.2024 12:05
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03.12.2024 11:55 Відповісти
Бідоносець
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03.12.2024 12:05 Відповісти
Бідний Вєнька, а чому він буде голенький кататись по Хрещатику, це така трагедія...
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03.12.2024 14:06 Відповісти
ось приклад розвитку держави за 30 років .******* Україна не здатна виробляти велосипеди .
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03.12.2024 11:56 Відповісти
так виробляй, якщо вмієш і бачиш вигоду. Покажи китайцям як треба))
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03.12.2024 12:07 Відповісти
екс перддд? ще один?
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03.12.2024 12:13 Відповісти
Ну Ти дятел!!!!
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03.12.2024 13:56 Відповісти
Є ще Pride, але там інша ситуація. Рама виробляється у Тайвані, в Україні тільки збірка. Проблема глобалізації- локальному виробництву дуже важко конкурувати з великим заводом, який виготовляє рами для більшості брендів.
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03.12.2024 12:13 Відповісти
Тут не только в глобализации дело - велосипеды, я имею ввиду не обычные синглспиды-дорожники, очень технологичный продукт (амортизация, трансмиссия, колеса, рамы, тормозные системы, покрышки) - должно быть куча крутых станков, высококачественные материалы, крутые технологии, если с замахом на чуть большое - то должны быть отделы разработки и инженерии. К сожалению, просто к огромному сожалению, промышленность и машиностроение, в Украине убито и задавлено - что-то сложнее сборки из готовых компонентов в какую-то нормальную серию не реально.
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03.12.2024 16:06 Відповісти
********* податками, арендами, відкатами, щоб що?????
земля, споруди, інфраструктура.
і буде як у львові!!!
старт аукціона 18 млн
стук молотка 174000грн!!!!
щось не зрозуміло????
як білий день.
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03.12.2024 16:58 Відповісти
*****@ли майже все
І все це дякуючи ЗЕ
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03.12.2024 11:58 Відповісти
Не проїбали, а настав кінець епохи бідності. Люди з велосипедів, пересіли на власний автомобільний транспорт і тепер їм не потрібно крутити педалі
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03.12.2024 13:08 Відповісти
Голобородько Зе на роботу буде пішки ходити тепер!!!
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03.12.2024 12:07 Відповісти
КінА не буде.
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03.12.2024 13:09 Відповісти
Через 6 місяців на території цього заводу буде ЖК або ТРЦ
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03.12.2024 12:08 Відповісти
А в ТРЦ будуть торгувати китайськими велосипедами.
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03.12.2024 12:28 Відповісти
Завод закрили і розвалили вже давним-давно, років 10 тому, може й більше, приблизно стільки там вже стоїть ЖК. Китайськими велосипедами завалені всі базари, починаючи з Барабашова. Навпроти був завод тракторних двигунів, так від нього не лишилось навіть фундаментів. А от баню поряд із заводом залашили - процвітає, типовий притон. Цим досягненням вже більше десяти років. Все це відбувалося за часів гепи-допи. Нещодавно закрили справу на 6 млрд (!) на допу за розтраду землі міста, сплив термін, 15 років (!!) не вистачило. Нічого дивного, вони всі самі там живуть на тих ділянках.
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03.12.2024 15:31 Відповісти
Мда, збанкрутувала ціла епоха. А могли б робити електровелосипеди. Зараз на них попит є.
Скоро хрінпіду як там на сцені кине роздовбану Україну і скаже ''вот ваша Украина забирайте''..
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03.12.2024 12:14 Відповісти
В 60-х на селі велосипед з повагою називали "веломашина". Скільки колгоспно-радгоспного добра було "взято" (в селі, та й в місті ніколи не казали "вкрав", казали "взяв") за допомогою лантуха, перекинутого через раму "веломашини" ...
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03.12.2024 12:33 Відповісти
Доречі на фото ровер марки "урал"
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03.12.2024 12:22 Відповісти
Дуже символічно що завод збанкрутів саме при слузі урода.
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03.12.2024 12:41 Відповісти
завод декомунізовано. Велосипеди тепер роблять тільки комуністи в КНР.
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03.12.2024 12:42 Відповісти
Не підтримати цей завод - то диверсія проти держави.
Давайте, купуйте китайське лайно.
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03.12.2024 12:46 Відповісти
Конкуренція закрила завод,підеш на ринок,а там сотні роверів вкрадених в Європі,до кольору,до вибору.
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03.12.2024 13:00 Відповісти
Справа не в ринку. Є такі виробництва, ячкі варто підтримувати, навіть коли вони збиткові.
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03.12.2024 13:02 Відповісти
це - не варто.
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03.12.2024 16:00 Відповісти
«Україна» - шикарний велосипед був. Досі в гаражі десь
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03.12.2024 13:01 Відповісти
А в мене ''не був'', а ще їзджу. І на китайський мотлох не поміняю.)
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03.12.2024 13:15 Відповісти
пересядь на італо-франко-німецький "мотлох" і відчуй себе Людиною.

можна навіть на б/в + руки з правильного місця.
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03.12.2024 16:07 Відповісти
Всьо китай, всьо. І повітря буде китайським ?
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03.12.2024 13:07 Відповісти
Я не буду купувати китайське
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03.12.2024 13:13 Відповісти
ну якщо завод виготовляє гівно яке ніхто не купує, то що тут поробиш.
Всі хто так ностальгує за часами совка коли ці велосипеди були вічні, напевно не купували вітчизняне гівно на протязі останніх 10-ти років.
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03.12.2024 13:27 Відповісти
пам'ятаю як при совку, приїздивши до райцентру, мене шалено несло в "Юний технік" (в моєму райцентрі було так), щоб черпанути свіжих деталей до "вічних" лісапетів совітського покльопу.

бо інакше на тому "вічному" по чудових совкових дорогах далеко не заїдеш...
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03.12.2024 16:11 Відповісти
Колись у 2011 році придбав велосипед ХВЗ Едельвейс. Це була моя помилка. Він з заводу вже був бракованим.
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03.12.2024 16:32 Відповісти
Дивно, а хто ж довів завод до банкрутства? Нам не потрібні заводи, нам потрібні трц!!!!
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03.12.2024 13:58 Відповісти
Банально: веловиробництвом повинні займатися "ЕНТУЗІАЗІСТИ", які чутливо відносяться до потреб користувачів у всіх шарах і соціальних групах. Зараз достатньо робити пристойні рами, а може і цього не потрібно - ОЕМ виробників повно. Головне сталість, підтримка і відомий локальний бренд на ринку з модельним рядом на всі випадки життя.
Старі стіни і персонал цього не потягнуть. Сумно, але факт.
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03.12.2024 14:17 Відповісти
У процесі процедури розпорядження майном було встановлено, що юридична особа не має жодних активів Джерело: https://biz.censor.net/n3523114
Тобто заборгованість в 41млн кредеторам віддавати нічим, "розходьтеся додому", відповідальних теж немає. Чудовий бізнес план.
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03.12.2024 14:29 Відповісти
Шкода - легенди йдуть. Я в селі у бабусі усе дитинство їздив на "Україні"
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03.12.2024 14:35 Відповісти
Ось! Повертаю вам Украину! https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=zYNesFNAzeI
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03.12.2024 15:53 Відповісти
Зате буде чудова площадка під будівництво чергового ТРЦ або ЖК.
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04.12.2024 09:38 Відповісти
Я із Харкова. Нікого не буду виправдовувати. Але ХВЗ накрився мідним тазом ще на початку 2000 х. Залишився лише один цех(всі інші в оренді) де збирали велосипеди з так званого "давальческого сырья". Читай завозили ділки готові запчастини, рами й т.п. Потім це продавали на Барабашово і по всій Україні. І нічого тут нити по совку. Всі споживчі товари , вироби машинобудування й т.д. на період розвалу сссрані були не конкурентоспроможні і застарілі. Ринок є ринок. У США Детройт (автомобілебудування) загнувся, не витримав конкуренції, і що ?
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04.12.2024 12:33 Відповісти

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