Суд визнав банкрутом найстаріший велосипедний завод України

Господарський суд Харківської області визнав банкрутом та відкрив ліквідаційну процедуру ПрАТ "Харківський велосипедний завод".

Відповідне рішення від 25 листопада є у судовому реєстрі, передає liga.net.

Підставою для банкрутства стала заява фізичної особи-підприємиці Олени Хоменко, якій підприємство заборгувало майже 800 тис. грн. Загальна сума боргу заводу перед усіма кредиторами становить 41,8 млн грн.

У процесі процедури розпорядження майном було встановлено, що юридична особа не має жодних активів. Суд також зазначає відсутність дебіторської заборгованості у компанії, яка могла б становити активи підприємства, що унеможливлює задоволення вимог кредиторів. Через це, суд вирішив припинити процедуру розпорядження майном і відправити ПрАТ "Харківський велосипедний завод" на ліквідацію.

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Харківський велосипедний завод створили понад сто років тому – у листопаді 1923 року – на базі евакуйованої з Риги під час Першої світової війни й націоналізованої велосипедної фабрики Лейтнера.

У 1926 році підприємство почало виробляти модель велосипеда "Україна". Інші відомі моделі – "Турист", "Супутник", "Прогрес", "Спорт".

Нинішня компанія ХВЗ була заснована у 1993 році шляхом реорганізації орендного підприємства "Харківський велосипедний завод iм. Г.I. Петровського".

Останнім часом виробництво велосипедів відбувалося за давальницькою схемою, надавачем давальницької сировини була фірма "ЮСI". Вона також виробляє засоби гігієни, косметики й побутової хімії. Обидві компанії мають одного бенефіціара – це Василь Савич.

Як повідомлялося, цьогоріч в Україні відкрито 651 справу про банкрутства людей. За останні чотири місяці справ побільшало майже вдвічі.