Мінфін оновив Матрицю реформ: Україна виконала третину індикаторів для отримання допомоги від партнерів

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ – аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України для отримання фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що оновлена Матриця включає 325 умов та рекомендацій, яким відповідає 531 індикатор до виконання на найближчі 10 років. Ще у червні вона містила трохи більше 200 реорм та понад 400 індикаторів.

Як пояснили у міністерстві, збільшення кількості умов в оновленій Матриці зумовлене переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами.

Серед пріоритетних напрямів реформ: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

За три квартали цього року Україна вже виконала 199 індикаторів, а 91 індикатор було виконано лише за третій квартал.

"Умови програм фінансової підтримки за результатами моніторингу перших трьох кварталів 2024 року виконані повністю та відповідно до узгоджених з міжнародними партнерами строків. Це дозволило своєчасно залучити пряму бюджетну підтримку", – йдеться у повідомленні.

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У Мінфіні уточили, що зобов'язання України закріплено в офіційних документах: Звіт Єврокомісії щодо України в рамках пакета розширення ЄС, Програма МВФ Extended Fund Facility, План України з фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility, Умови кредитного інструменту Світового банку Development Policy Loan.

Матриця реформ дозволяє громадянам та іноземними партнерам швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року до держбюджету України надійшло близько $6,4 мільярда пільгового зовнішнього фінансування. Загалом від початку повномасштабної війни пряма бюджетна допомога Україні від партнерів сягає $105,9 млрд.