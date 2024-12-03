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Новини
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Китай заборонив експорт до США корисних копалин, які можуть бути використані у військових цілях

Китай заборонив експорт до США корисних копалин військового застосування

Китай заборонив експорт до США товарів, пов'язаних із мінералами галію, германію та сурми, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Про це пише Reuters.

Директива міністерства торгівлі Китаю щодо товарів подвійного використання як військового, так і цивільного застосування, набуває чинності негайно й вимагає суворішої перевірки кінцевого використання графітових виробів, що доставляються до США.

Як зазначається, обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих мінералів.

Однак нові заходи стосуються лише США, що є черговим загостренням торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу напередодні інавгурації Дональда Трампа.

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Дані китайської митниці показують, що цього року до жовтня не було жодних поставок обробленого та необробленого германію чи галію до США, хоча роком раніше вони були четвертим і п'ятим за величиною ринками мінералів відповідно.

Галій і германій використовуються в напівпровідниках, тоді як германій також використовується в інфрачервоних технологіях, волоконно-оптичних кабелях і сонячних елементах.

У минулому році на Китай припадало 48% світового видобутку сурми, яка використовується в боєприпасах, інфрачервоних ракетах, ядерній зброї та окулярах нічного бачення, а також в батареях і фотоелектричному обладнанні.

Раніше стало відомо, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

Дотого влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.

Автор: 

Китай (2122) зброя (869) США (4867) експорт (3825)


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Топ коментарі
+13
Зате на засрашку нічого не обмежується. Жовтопикі покидьки.
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03.12.2024 16:52
+9
Не "сурма", а стибій. Не розповсюджуйте, будь ласка, кальки з московитської.
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03.12.2024 16:53
+7
Колись і кацапів пустили в компанію цивілізованих держав.
Навіть "сімка" якийсь час була "вісімкою"
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03.12.2024 17:10
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Зате на засрашку нічого не обмежується. Жовтопикі покидьки.
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03.12.2024 16:52 Відповісти
Не "сурма", а стибій. Не розповсюджуйте, будь ласка, кальки з московитської.
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03.12.2024 16:53 Відповісти
отакої.... США стурбовані )))))))))))))))))))
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03.12.2024 16:57 Відповісти
Ну вчергове Китай цілився у ного США ,а попав собі у макітру.
Криза і схлопування збанкротівших будівничих компаній - нічого не навчила
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03.12.2024 17:07 Відповісти
А коли трансгендернінаціональні корпорації переносили виробництво разом із передовими технологіями до комунофашистського кєтаю, вони гадали, що все обмежиться "взаімовиґодним научьно-тєхнічєскім і таргово-еканамічєскім сатруднічєством"?
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03.12.2024 17:00 Відповісти
Колись і кацапів пустили в компанію цивілізованих держав.
Навіть "сімка" якийсь час була "вісімкою"
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03.12.2024 17:10 Відповісти
...налякали... усе це є в Україні..
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03.12.2024 17:04 Відповісти
Років 15 тому,в китійських дітячих іграшках знайшли свинець..Галасу було на весь світ..Тоді косоокі добряче "влетіли"..Збанкрутували тисячи фабрик,збитки на мільярди..
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03.12.2024 17:07 Відповісти
Дональд сыпет на лево и направо про введение всем и вся пошлин на их товары, эти санкции, я уже и боюсь представить что будет с мировым товарооборотом мировым, даже Канаде 25% влепить обещает, а если те не хотят то пусть стают новым штатом и нет проблем!
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03.12.2024 17:09 Відповісти

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