Китай заборонив експорт до США корисних копалин, які можуть бути використані у військових цілях

Китай заборонив експорт до США товарів, пов'язаних із мінералами галію, германію та сурми, які потенційно можуть бути використані у військових цілях.

Про це пише Reuters.

Директива міністерства торгівлі Китаю щодо товарів подвійного використання як військового, так і цивільного застосування, набуває чинності негайно й вимагає суворішої перевірки кінцевого використання графітових виробів, що доставляються до США.

Як зазначається, обмеження посилюють контроль, який Китай почав вводити ще минулого року щодо експорту критично важливих мінералів.

Однак нові заходи стосуються лише США, що є черговим загостренням торговельної напруги між двома найбільшими економіками світу напередодні інавгурації Дональда Трампа.

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Дані китайської митниці показують, що цього року до жовтня не було жодних поставок обробленого та необробленого германію чи галію до США, хоча роком раніше вони були четвертим і п'ятим за величиною ринками мінералів відповідно.

Галій і германій використовуються в напівпровідниках, тоді як германій також використовується в інфрачервоних технологіях, волоконно-оптичних кабелях і сонячних елементах.

У минулому році на Китай припадало 48% світового видобутку сурми, яка використовується в боєприпасах, інфрачервоних ракетах, ядерній зброї та окулярах нічного бачення, а також в батареях і фотоелектричному обладнанні.

Раніше стало відомо, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

Дотого влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.