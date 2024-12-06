"Укрзалізниця" намагається "проштовхнути" підвищення тарифу без обговорення з бізнесом – ЗМІ

Минулого тижня відбулася зустріч віцепрем’єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби з керівництвом "Укрзалізниці". Там було прийнято рішення підготувати та направити до міністерства проект наказу щодо проведення індексації вантажних залізничних тарифів.

Про це пише ЦТС, з посиланням на свої джерела серед учасників ринку залізничних перевезень.

За інформацією видання, один із варіантів передбачає підвищення тарифів відразу на 37%, в результаті чого УЗ планує додатково отримати 26 млрд грн надходжень від бізнесу.

"Дуже дивна поведінка міністра, адже це робиться кулуарно. Бізнес до обговорення не залучався", – відзначила в коментарі ЦТС директорка Національної асоціації добувної промисловості України Ксенія Оринчак.

На її думку, таке суттєве підвищення тарифів створить серйозний тиск на ключові галузі економіки Ураїни. "В нинішніх умовах це посилить і так надмірне фінансове навантаження на промисловість, знизить конкурентоспроможність експорту, припинить будь-які інвестиції та загрожуватиме зупинкою виробництва у ключових галузях", – зауважила Оринчак.

Раніше член наглядової ради АТ "Укрзалізниця", радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін назвав некоректною інформацію про заплановану індексацію тарифів на 37%. Представники найбільших асоціацій, в свою чергу, наголосили на необгрунтованості такого рішення.

У середині жовтня повідомлялося, що Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт "Про систему та особливості функціонування ринку залізничного транспорту України", який запроваджує нову модель ринку залізничних перевезень.

Законопроєкт спрямований на імплементацію актів законодавства Європейського Союзу в сфері залізничного транспорту, зокрема, визначених угодою про асоціацію з ЄС.