До Чехії відновилися поставки нафти трубопроводом "Дружба"

До Чехії після дводенної паузи знову почала надходити нафта південною гілкою трубопроводу "Дружба".

Про це компанія Orlen Unipetrol. Причини зупинки досі не відомі, але в уряді країни говорять про гібридну війну РФ із Заходом, передає Forbes.

"Сьогодні вранці постачання нафти були відновлені і нафта знову тече через нафтопровід "Дружба" до Чехії", – повідомив генеральний директор компанії Маріуш Внук.

Він подякував уряду Чехії та управлінню державних матеріальних резервів країни за швидкі "превентивні заходи та співпрацю".

Міністр промисловості та торгівлі країни Лукаш Влчек уточнив, що поставки нафти відновилися після півночі, причини відключення ще з’ясовуються.

Він зазначив, що "енергетика стала частиною гібридної війни Росії із Заходом" і додав, що Чехія зробила необхідні кроки, щоб стати незалежною від Росії і таким чином припинити опосередковану підтримку її військової агресії.

"Як виявилося, ми вже можемо обійтися без неї, а завдяки роботі над трубопроводом TAL наступного року повністю переходимо на неросійську нафту", – додав міністр.

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4 грудня стало відомо, що до Чехії перестала надходити нафта з російського трубопроводу "Дружба". Причини призупинення надходження нафти досі невідомі. За словами міністра промисловості і торгівлі Чехії Лукаша Влчека, нафтопереробні заводи підготовлені до цієї ситуації, і країна має потужну систему державного матеріального резерву.

До того ж він наголосив, що поставки італійським трубопроводом TAL стабільно тривають і що рішення інвестувати в цей маршрут було вірним.

Чехія та російська нафта

Раніше стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Чехія витратила на російську нафту й газ понад 7 млрд євро, і це більш ніж у п'ять разів більше, ніж 1,29 млрд євро, які вона надала у вигляді допомоги Україні.

Після початку великої війни влада Європейського Союзу вирішила відмовитися від російської нафти, проте для Угорщини, Словаччини та Чехії було зроблено тимчасовий виняток, оскільки ці країни не мають виходу до моря.

Очікувалося, що згодом вони замінять Росію на інших постачальників палива. Проте у 2023 році залежність Чехії від російської нафти зросла до 60%, а імпорт нафти Чехією приніс Кремлю понад 2,3 млрд євро надходжень з початку повномасштабної війни РФ проти України.

Утім, наприкінці листопада стало відомо, що Чехія збирається припинити споживання російської нафти в липні наступного року завдяки збільшенню поставок із заходу після модернізації Трансальпійського нафтопроводу.

Наприкінці серпня спеціальний уповноважений Міністерства закордонних справ Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка заявив, що потенційне припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну з наступного року не буде проблемою для Чехії.