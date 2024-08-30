"Для Чехії це не проблема": У чеському уряді відреагували на можливу зупинку транзиту російської нафти через Україну
Потенційне припинення постачання російської нафти трубопроводом "Дружба" через Україну з наступного року не буде проблемою для Чехії.
Про це спеціальний уповноважений МЗС Чехії з питань енергетичної безпеки Вацлав Бартушка повідомив у коментарі Reuters.
Коментуючи заяву радника Офісу президент України Михайла Подоляка про те, що транзит російської нафти може припинитися з 1 січня 2025 року, Бартушка зауважив, що Україна вже попереджала про його можливу зупинку.
"Це вже не вперше, цього разу, можливо, серйозно – побачимо... Для Чехії це не проблема", – сказав представник чеського уряду.
Щоб подолати часткову залежність від постачання російської нафти трубопроводом "Дружба", чеський державний оператор трубопроводів MERO інвестував у підвищення потужності трубопроводу TAL з Італії до Німеччини, який з’єднується з трубопроводом IKL, що прямує до Чехії.
З наступного року збільшених потужностей буде достатньо для загальних потреб двох нафтопереробних заводів країни, що належать польській Orlen, яка становить до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік.
MERO заявило, що планує досягти незалежності країни від російської нафти з початку 2025 року, хоча модернізація TAL буде завершена до червня 2025 року.
Як повідомлялося, обсяги транзиту російської нафти до країн ЄС через українську частину нафтопроводу "Дружба" у липні збільшилися вдвічі, попри скарги Угорщини та Словаччини, які звинувачували Україну у запровадженні санкцій проти російської компанії "Лукойл". Так, у липні транзит російської нафти через Україну становив 1,09 млн тонн, порівняно із 0,54 млн тонн у червні.
Що відомо про санкції проти "Лукойлу" та транзит російської нафти
Нагадаємо, посилення санкцій РНБО України проти російської компанії "Лукойл" наприкінці червня 2024 року заблокувало транзит її нафти в Угорщину та Словаччину нафтопроводом "Дружба".
Через це Угорщина та Словаччина поскаржилися на Україну до Єврокомісії через заборону на транзит нафти російського "Лукойлу". А прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо погрожував припинити експорт дизпалива в Україну через зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" для НПЗ НПЗ Slovnaft.
1 серпня стало відомо, що Єврокомісія ще продовжує з’ясовувати ситуацію щодо постачання нафти до Угорщини й Словаччини після зупинки Україною транзиту нафти російського "Лукойлу", утім, наразі не бачить впливу цього рішення на обсяги постачання нафти.
Російський "Лукойл" перебував під українськими санкціями ще з 2018 року, але раніше вони були обмеженими – стосувались виведення капіталів, обмеження торговельних операцій та заборони участі в приватизації чи оренді державного майна. У червні РНБО розширила їх, додавши, зокрема, заборону на транзит.
З 5 грудня 2022 року діє часткове ембарго на імпорт російської нафти до ЄС. Але воно не стосується постачань нафтопроводом "Дружба".
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