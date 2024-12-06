Авіакомпанія "Нової пошти" хоче базуватися у Празі

Вантажна авіакомпанія групи компаній NOVA ("Нова пошта") – Supernova Airlines – планує зробити Прагу своєю базою для нових міжнародних рейсів.

Про це в інтерв’ю ЦТС повідомив головний виконавчий директор компанії Ярослав Красножон.

За його словами, Прага є логічним місцем для створення хабу. Попри те, що чеська столиця більш віддалена від України географічно, але там "непогане автомобільне сполучення", тож все можна довезти автобаном.

Красножон зауважив, що Прагу обрали у зв'язку з тим, що Чехія привітно ставиться до українських підприємств і надала змогу використовувати її аеропорт для польотів у США.

"Наприклад, Польща не хоче цього робити. І Румунія теж не поспішає. А Чехія пішла нам назустріч. Попри наявність європейського сертифіката, таке рішення залишається на розсуд авіаційної влади країни", – пояснив він.

Красножон також озвучив деталі планування рейсів до США.

"Плануємо, що це будуть рейси Прага – Нью-Йорк. В Нью-Йорку, скоріше за все, буде аеропорт "Ньюарк-Ліберті". Це буде переліт з технічною посадкою в Кефлавіку для дозаправки", – зазначив він.

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Нагадаємо, на початку листопада літак Boeing 737-800 із флоту авіакомпанії Supernova Airlines виконав перший вантажний чартерний рейс із Будапешта до Кишинева.

До того Supernova Airlines отримала дозвіл Державної авіаційної служби України на експлуатацію повітряних ліній зі Львова та Києва до Праги.

Supernova Airlines була заснована у 2021 році. Компанія отримала сертифікат експлуатанта за номером UA 062, що дає можливість розпочати власні вантажні авіарейси.