"Нова пошта" запустила послугу доставки та відправки з поштоматів у Великій Британії

Тепер клієнти Nova Post (Нова пошта) можуть отримувати та відправляти посилки через поштомати InPost по всій території Сполученого Королівства, включаючи Вельс, Шотландію та Північну Ірландію.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Мережа InPost у Великій Британії налічує понад 7000 поштоматів, розташованих у найвіддаленіших куточках країни. Обрати необхідний поштомат можна через діджитал-інструменти: на сайті, в бізнес-кабінеті та у мобільному застосунку "Нової пошти".

Для доставки через поштомат приймаються посилки вагою до 15 кг та розміром не більше 41 x 38 x 64 см.

Щоб відправити посилку через поштомат треба:

створити на сайті, або в мобільному застосунку міжнародне відправлення (МЕН), вказавши, що відправка відбуватиметься через поштомат,

сплатити за доставку онлайн,

отримати QR-код,

сканувати QR-код біля обраного поштомату,

покласти запаковану посилку у відкриту комірку.

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При отриманні посилки у поштомат у Сполученому Королівстві варто пам’ятати, що строк зберігання там – дві доби, а далі вона буде переміщена у сортувальне депо "Нової пошти" в Лондоні, про що отримувача повідомлять через СМС.

"Нова пошта" у Сполученому Королівстві доставляє по країні, в та з України, а також в та з країн, де компанія вже працює: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія та Естонія.

Раніше співзасновник групи Nova Вячеслав Клімов повідомив, що наступного року "Нова пошта" може вийти на ринок Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, за підсумками другого кварталу українська група компаній Nova ("Нова пошта") змогла досягти позитивного операційного результату на ринках Польщі, Молдови та Чехії.