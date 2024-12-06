Найбільший вагонобудівний завод в Україні програв суд Київському метрополітену на 79 мільйонів євро
Господарський суд Києва не задовольнив позов Крюківського вагонобудівного заводу про скасування рішення Київського метрополітену, яким заводу анулювали контракт на постачання потягів-труб.
У рішенні суду йдеться, що КВБЗ намагався змінити постачальника ключового обладнання з іспанської CAF на інші компанії, що суперечило умовам тендеру, передає liga.net.
У серпні 2023 року Крюківський завод повідомив про перемогу в тендері на виконання контракту "Закупівля нових метропоїздів (включно із запасними частинами та витратними матеріалами, устаткуванням та інструментами для обслуговування, ремонту і супутніх послуг)" на 79,2 млн євро. У тендері взяли участь КВБЗ та чеська Skoda. Пропозиція Крюківського заводу була на 37% дешевшою.
Проте уже в листопаді того ж року метрополітен скасував своє рішення про закупівлю потягів КВБЗ.
За умовами контракту, постачальником ключового обладнання мала бути іспанська компанія CAF.
Водночас КВБЗ спробував змінити постачальника обладнання з CAF на польську Medcom або японську Melco, пояснюючи це тим, що CAF відмовила у постачанні через завантаженість виробничих ліній.
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Зміна постачальника означала б зміну "марок, моделей, типів запасних частин та самого обладнання", що фактично переписувало істотні умови контракту, і ЄБРР, який фінансував проєкт, попередив, що може відмовити у кредитуванні. Тому Київський метрополітен не погодився на зміну постачальника і скасував рішення про присудження контракту КВБЗ.
Крюківський завод подав позов про скасування цього рішення метрополітену, але суд відмовив у задоволенні позову, оскільки КВБЗ сам відмовився підписувати контракт на початкових умовах.
Рішення набрало законної сили 26 листопада 2024 року.
Як повідомлялося, ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" стало першим в Україні підприємством, яке отримало право на випуск вантажних вагонів на колію 1435 мм, виконавши вимоги відповідних технічних специфікацій, що діють у країнах Європейського Союзу.
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