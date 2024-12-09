Ціни на нафту зросли на тлі падіння режиму Асада в Сирії

Ціни на нафту зросли 9 грудня після падіння режиму президента Сирії Башара аль-Асада, що спричинило більшу невизначеність на Близькому Сході.

Про це повідомляє галузеве видання enkorr.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту Brent виросли на 36 центів, або 0,51%, до $71,48 за барель на 07:13 за київським часом. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) здорожчали на 38 центів, або 0,57%, до $67,58 за барель.

Як пише Reuters, сирійські повстанці оголосили в неділю, що скинули президента аль-Асада, знищивши 50-річну сімейну династію "у блискавичному наступі, який викликав побоювання нової хвилі нестабільності у регіоні, вже охопленому війною".

"Ситуація у Сирії додала новий рівень політичної невизначеності на Близькому Сході, надаючи певну підтримку ринку", – сказав Томомічі Акута, старший економіст Mitsubishi UFJ Research and Consulting.

"Але зниження цін Саудівською Аравією й продовження скорочення виробництва ОПЕК+ минулого тижня підкреслили слабкий попит з боку Китаю, що вказує на те, що ринок може пом’якшитися до кінця року", – додав він, зазначивши, що інвестори очікують перших ознак будь-якого впливу на ринки з боку президента США.

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Saudi Aramco, найбільший у світі експортер сирої нафти, знизив ціни на січень 2025 року для азійських покупців до найнижчого рівня з початку 2021 року, оскільки слабкий попит з боку головного імпортера, Китаю, тисне на ринок.

У четвер Організація країн-експортерів нафти та її союзники (ОПЕК+) відклали початок збільшення видобутку нафти на три місяці – до квітня – й продовжили повне скасування скорочення видобутку на рік, до кінця 2026 року.

ОПЕК+, відповідальна за приблизно половину світового видобутку нафти, планувала розпочати скорочення з жовтня 2024 року, але уповільнення глобального попиту, особливо з боку головного імпортера сирої нафти Китаю, й зростання видобутку в інших країнах змусили її кілька разів відкладати цей план.