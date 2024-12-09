"Фонд декарбонізації" наступного року зросте до 1,8 мільярда. Цьогоріч прогнозували вдвічі менше

Державний "Фонд декарбонізації" наступного року отримає 1,75 млрд грн надходжень від податку на викиди вуглецю.

Про це повідомила перша заступниця голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Марія Малая, передає Укрінформ.

"Цьогоріч очікували, що це буде 700 млн грн, але маємо надходження від податку на вуглець на рівні 1,4 млрд грн. Наступного року 1,75 млрд грн вже закладено у бюджет", – розповіла Малая.

Вона наголосила, що Фонд декарбонізації має стале фінансування, яке не залежить від перерозподілів держбюджету.

"Ми плануємо розширитися. У першу чергу, великі сподівання покладаємо на програму фінансового лізингу, за якою громади чи бізнес відразу отримуватимуть обладнання для реалізації проєктів", – сказала Малая.

Вона додала, що наразі вже є пропозиції західних партнерів щодо надання енергоефективного обладнання на пільгових умовах.

Окрім того, для державного сектору в 2025 році планується запустити грантову програму. Йдеться і про органи державної влади, і про підпорядковані їм установи: бібліотеки та вищі навчальні заклади.

Наприкінці листопада повідомлялося, що "Фонд декарбонізації" вже видав кредити на реалізацію семи енергоефективних проєктів обсягом 21 млн грн. Ще 21 проєкт на 320 млн грн перебуває на розгляді.

У серпні Національний банк України ухвалив рішення про видачу АТ "Фонд декарбонізації України" ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит.

Про "Фонд декарбонізації"

Акціонерне товариство "Фонд декарбонізації України" було створено 2012 року. 100% акцій належать державі в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження з 24 січня 2024 року.

Метою діяльності є стимулювання реалізації енергоефективних заходів, упровадження енергосервісу, збільшення використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива і скорочення викидів вуглецю.

Кошти "Фонду декарбонізації" мають ділитися 50/50 і спрямовуватися на відшкодування частки кредитів на енергоефективні заходи в державних банках і надання пільгових кредитів безпосередньо "Фондом".