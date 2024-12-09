"Нафтогаз" попередив про шахраїв, що поширюють фейкові публікації про безкоштовний газ

Група "Нафтогаз" попередила, що шахраї поширюють неправдиву рекламу від імені компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Фейкові публікації містять інформацію про виплату 5 000 грн та надання безкоштовного газу українцям. Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ", – сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що такі публікації – це спроба отримання персональних даних та коштів громадян.

"Будь ласка, не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам", – закликали в компанії.

Наприкінці жовтня Міністерство соціальної політики України повідомило, що мережею ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави.

На початку грудня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки викрили мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях, які ошукали українців на понад 100 млн грн.