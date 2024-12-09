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Новини
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"Нафтогаз" попередив про шахраїв, що поширюють фейкові публікації про безкоштовний газ

Група "Нафтогаз" попередила, що шахраї поширюють неправдиву рекламу від імені компанії.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

"Фейкові публікації містять інформацію про виплату 5 000 грн та надання безкоштовного газу українцям. Будьте уважні: ми не збираємо жодних заявок на надання безоплатних послуг або виплату грошей для оплати за газ", – сказано в повідомленні.

У "Нафтогазі" додали, що такі публікації – це спроба отримання персональних даних та коштів громадян.

"Будь ласка, не переходьте за невідомими посиланнями та довіряйте лише офіційним джерелам", – закликали в компанії.

Наприкінці жовтня Міністерство соціальної політики України повідомило, що мережею ширяться посилання на фейкові акаунти Мінсоцполітики, які нібито обіцяють виплати 1 тис. грн від держави.

На початку грудня стало відомо, що детективи Бюро економічної безпеки викрили мережу кол-центрів у Київській і Чернігівській областях, які ошукали українців на понад 100 млн грн.

Автор: 

шахрайство (314) Нафтогаз (3310)


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А та інфа що керівництво Нафтогазу відмовляється від мільйонних зарплат на користь ЗСУ це також фейк ? ))
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09.12.2024 18:11 Відповісти
Дик заплановане підвищення тарифів на блакитне паливо - з 01.05.2025..а там опалення, гаряча вода, ЕЕ..і по колу - всі інші товари та послуги.
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09.12.2024 18:19 Відповісти
так и в Конституции сплошные фейки,особенно что касается того, кому принадлежат недра и все что в них
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09.12.2024 18:19 Відповісти
Ви дуже спостережна людина - помітили навіть те, що замаскували і майже по...ерили...
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09.12.2024 18:53 Відповісти
Нафтогаз попереджає про його конкурентів шахраїв.
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09.12.2024 18:21 Відповісти
Попереджуй, не попереджуй все одно лохів, які бажають отримати безкоштовний газ повно. Особливо після ухвалення закону про ринок цього газу. Лохи думали, що ринок, а їх привезли на базар.)
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09.12.2024 18:26 Відповісти
А могли б на період війни газ надавати безкоштовно....
Трохи "жирку" би втратили - але це ж для наріду України!
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09.12.2024 18:50 Відповісти

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