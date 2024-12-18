"Укрпошта" приєдналася до програми "Національний кешбек"

АТ "Укрпошта" приєдналося до державної програми "Національний кешбек". Тепер, окрім надання поштових послуг, компанія є торговим майданчиком, де українці можуть купувати товари місцевого виробництва та отримувати 10% кешбеку від держави.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Зазначається, що це дасть можливість сотням тисяч українців, які живуть у сільській місцевості або на прифронтових територіях, отримати доступ до державної підтримки.

"Понад півтора мільйона безготівкових оплат щомісяця здійснюють українці у відділеннях Укрпошти, тож ми раді, що відтепер люди зможуть не тільки заощаджувати 10% на купівлі товарів українського виробництва, а й витрачати заощаджені кошти на оплату комунальних послуг та інші нагальні потреби", – зазначила заступниця міністра економіки Надія Бігун.

Відтепер клієнти "Укрпошти", які долучилися до "Нацкешбеку", можуть:

Отримувати кешбек за купівлю товарів українських виробників у відділеннях "Укрпошти". Це стосується понад 350 найменувань товарів, серед яких художні поштові марки воєнного часу, продукти харчування, побутова хімія та інші товари.

Використовувати накопичені кошти для оплати поштових, комунальних та інших послуг, мобільного зв’язку, передплати періодичних видань або задонатити на потреби ЗСУ.

Як повідомлялося, за третій місяць дії програми "Національний кешбек" українці накопичили понад 250 млн грн, що вдвічі більше, ніж місяцем раніше.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня нову програму підтримки населення – по 1 тис. грн на особу.