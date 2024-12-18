Велика Британія запровадила санкції проти ключової компанії в мережі торгівлі російською нафтою, – WSJ

Велика Британія ввела санкції проти компанії, яку вона описує як важливий елемент нафтового ринку Росії.

Про це пише The Wall Street Journal, передає ЕП.

Як повідомляється, Велика Британія внесла до списку санкцій компанію 2Rivers, трейдера сировинних товарів, що базується в Дубаї й керується групою бізнесменів з Азербайджану.

Ухвалене рішення забороняє британським компаніям і громадянам, незалежно від їхнього місця проживання, переміщати кошти компанії чи здійснювати операції з її майном та іншими активами.

У список також внесли компанію Coral Energy, яка до літа носила таку назву, поки не змінила її на 2Rivers, щоб відійти від репутації пов'язаної з російською нафтою.

Компанія раніше заявляла, що припинила торгувати російською нафтою наприкінці 2022 року.

Офіс прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера зазначив, що ці компанії були "ключовими ланками в організації торгівлі дорогоцінною нафтою Путіна", а санкції спрямовані на обмеження "нафтових доходів, які йому так відчайдушно потрібні для ведення його незаконної війни".

Речниця 2Rivers своєю чергою заявила, що компанія оскаржуватиме санкції в юридичному та дипломатичному порядку.

За її словами, дії Великої Британії "не враховують поточну структуру, керівництво та операційну діяльність компанії після значних змін за останній рік і повного виходу з торгівлі російською нафтою".

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Компанія звинуватила у своїй репутації торгівлі російською нафтою колишніх співробітників у Москві, які, як стверджується, продовжували використовувати її ім'я без дозволу.

2Rivers заявила, що дотримується "високих стандартів чесності, відповідності та операційної досконалості".

Велика Британія є центром міжнародних банків, страхових компаній і юридичних фірм, які обслуговують нафтову галузь, і таким чином санкції, ймовірно, обмежать доступ 2Rivers до західної фінансової системи як у Великій Британії, так і за її межами.

Напередодні стало відомо, що Велика Британія запроваджує нові санкції проти 20 танкерів "тіньового флоту", які незаконно перевозили російську нафту.

Як повідомлялося, напередодні Європейський Союз ухвалили вже 15 пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, під обмеження потрапили 52 судна, які є частиною "тіньового флоту" Путіна, транспортують військове обладнання для Росії, а також перевозять вкрадене українське зерно. Ці судна додали до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів ЄС і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом.

У жовтні стало відомо, що Росія збільшила обсяги свого тіньового флоту нафтових танкерів майже на 70% у порівнянні з минулим роком, незважаючи на обмеження проти страховиків і судноплавних компаній, що дозволило Москві обійти західні санкції.

Детальніше про це читайте в нашому матеріалі "Тіньовий флот РФ нарощує потужність, попри санкції Заходу: список суден"