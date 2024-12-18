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Мінекономіки оголосило переможниць грантової програми для жінок. Вони отримають $1 мільйон на бізнеси

Мінекономіки оголосило переможниць грантової програми для жінок

Гранти програми "Створюй!" на розвиток бізнесу у сфері виробництва та переробки отримали 65 українок – засновниці, керівниці та власниці малого й середнього бізнесу.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки України.

Отримані кошти грантерки спрямували на масштабування своєї справи: вони вийшли на нові ринки, розширили лінійку продукції, автоматизували виробництво і покращили якість.

Грантова програма "Створюй!" започаткована Міністерством економіки України за фінансової підтримки UMAEF. Реалізується KSE Foundation за комплаєнс-підтримки "Ощадбанку" та експертної оцінки KSE Graduate Business School. Ініціатива з бюджетом в $1 млн націлена на масштабування та розвиток виробничого бізнесу українок і буде продовжена на другий етап у 2025 році.

"Усе більше підприємиць беруть на себе лідерство, відкривають власні бізнеси. До прикладу, торік жінки заснували 56% підприємств в Україні, цьогоріч – 59%. Вони опановують нові професії, де раніше статистично переважали чоловіки", – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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За результатами програми, що стартувала наприкінці квітня 2024 року, було розглянуто понад тисячу заявок від підприємиць з усієї України, серед яких визначили бізнеси, що мають великий потенціал для розвитку, експортні та експортозамінні можливості.

У межах грантової програми було підтримано бізнеси широкого спектру виробничих галузей.

Серед лідерів: харчова та легка промисловість (зокрема, виготовлення одягу) – 26% та 15% переможниць відповідно.

Також грантерки розвивають свій бізнес у сфері меблевого виробництва (11%), виготовленні декору (8%), прикрас (5%), косметики (3%) та будівельних матеріалів (3%).

Інші галузі становлять 29% від загальної кількості бізнесів переможниць.

Раніше повідомлялося, що 75 українських підприємств стали переможцями чергової хвилі грантової програми для переробних підприємств. Загалом переможці подали заявки на суму понад 348,1 млн грн.

Наприкінці листопада повідомлялося, що "Дія.Бізнес" запускає другу хвилю освітньої програми для жінок-підприємиць "Мрій та Досягай". Вона призначена для тих, хто хоче запустити власну справу чи масштабувати бізнес.

За 10 місяців 2024 року жінки відкрили 154 920 нових фізосіб-підпримців. Частка жінок серед усіх новостворених ФОПів складає 61%.

У вересні в Україні стартувала інформаційна кампанія, яка сприятиме скороченню гендерного розриву в оплаті праці.

Автор: 

бізнес (1168) жінки (69) підприємці (243) грант (307)


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Знову россійська программа "ДІЯ". Без россійської програми "ДІЯ" ми тепер нікуди. Особливо під час війни з россією.
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18.12.2024 21:08 Відповісти
Ви що здуріли там - війна іде, жінкам броньованих треба міняти, а нге гранти їм роздавати!
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18.12.2024 21:34 Відповісти
Це означає, що Україні вже "кабздик".
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18.12.2024 22:08 Відповісти
Гарно звучить, звісно, але хто насправді цим буде користуватись? Кожен день боремося з реальними проблемами, а тут ще одна програма для жінок. Нічого не маю проти, але мені здається, треба більше думати про те, як усім людям допомогти, а не тільки одній групі. Краще б ті гроші пішли на справжні потреби, а не на чергові гранти, про які більшість навіть не знатиме. Ніхто не проти допомоги, але в нас зараз інші пріоритети.
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18.12.2024 23:02 Відповісти
130 тис.дронів...По 500 у.о. Але " бізнес " важливіше
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19.12.2024 00:58 Відповісти
А хоч одна з тих жінок є військова? Чи всі " знайомі"? Не хочу нікого ображати,але мені здається,що майже половина їх " знайомі". І що зараз важливіше,дрони і зброя,чи " бізнес", який почне давати доходи в держ.казну колись.Чи ті 65 .лямів долларів повернуться в держ.казну через кілька місяців?
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19.12.2024 01:06 Відповісти

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