Суми відшкодування за "автоцивілкою" наступного року зростуть до 500 тисяч гривень

Із початку 2025 року страхові суми, тобто ліміти відповідальності, за договорами обов’язкового страхування відповідальності власників автівок зростуть приблизно у півтора раза.

Про це повідомив генеральний директор Моторно страхового бюро України (МТСБУ) Олександр Берназюк, передає Укрінформ.

За його словами, такі нововведення пов’язані із набранням чинності з 1 січня більшістю положень оновленого закону "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів".

"Наразі ліміт виплат за шкоду життю та здоров’ю становить 320 тисяч гривень, а за пошкоджене майно – 160 тис. грн. З наступного року ці суми збільшуються до 500 тисяч і 250 тис. грн відповідно. Надалі закон передбачає поетапне збільшення страхових сум і поступове наближення їх до європейських лімітів відповідальності", – пояснив Берназюк в інтерв’ю агентству.

Однак, він наголосив, що цей процес прямо залежить від прогресу України на шляху до ЄС, тому темпи збільшення лімітів визначатимуться динамікою процесу приєднання.

Наприклад, з 2026 року ліміти виплат за шкоду здоров’ю зростуть до 1 млн грн на одну потерпілу особу та до 20 млн грн на всіх постраждалих в одній ДТП, а майнові відшкодування збільшаться до 2 млн грн на подію. Але ці зміни будуть можливими лише після скасування воєнного стану.

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"Після вступу України в ЄС ліміти підвищаться до 10 млн грн на особу та до 50 млн грн на подію, а ліміти за майнову шкоду – до 10 млн грн. Для порівняння, в сусідній Польщі граничні суми відшкодування за "автоцивілкою" становлять 5,2 млн євро за шкоду життю та здоров'ю і 1,05 млн євро за пошкоджене майно", – розповів керівник МТСБУ.

Водночас, ймовірно, зросте і вартість страхових полісів. Адже якщо зараз ціноутворення фактично регулюється державою – шляхом встановлення певних коефіцієнтів та критеріїв, які можуть застосовувати страхові компанії, – то з 1 січня таких обмежень не буде.

Компанії відповідно до власних політик, процедур та андерайтерських розрахунків самостійно встановлюватимуть ціни на поліси "автоцивілки" та "Зеленої картки" (міжнародної системи страхування відповідальності водіїв). Берназюк припускає, що вартість "автоцивілки" може зрости на 50-70%.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський підписав новий закон про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів ще у червні.

Зокрема, новий закон передбачає:

поступове підвищення розмірів страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

пришвидшення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

запровадження можливості прямого врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширення застосування "європротоколу" – оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Детальніше читайте у матеріалі: Що зміниться із новим законом про автострахування