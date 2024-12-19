Кабмін пропонує об’єднати заморожені російські активи та фонди Євросоюзу. Для чого це потрібно?

В Україні пропонують об'єднати заморожені російські активи та фонди Європейського Союзу в довгостроковий план відновлення країни.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами розмови з єврокомісаром з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом.

"Обговорили створення механізму відновлення за принципом плану Маршалла. Ми пропонуємо об'єднати заморожені російські активи та фонди ЄС у довгостроковий план відновлення країни. Це дозволить залучати європейські компанії до відбудови на взаємовигідній основі", – сказав Шмигаль.

Також за результатами розмови сторони домовилися провести міжурядові консультації з ЄС на початку наступного року.

Домбровскіс зі свого боку запевнив у подальшій гуманітарній, військовій та економічній підтримці України.

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Як повідомлялося, Європейська Комісія оголосила про рішення з початку 2025 року виплачувати Україні позику в межах макрофінансової допомоги в 18,1 млрд євро, яка погашатиметься за рахунок доходів із заморожених російських активів.

Нагадаємо, влітку лідери країн "Великої сімки" погодили механізм виділення допомоги Україні на $50 млрд за рахунок використання заморожених російських активів. 25 жовтня лідери країн "Великої сімки" підтвердили свої зобов'язання.

Згідно з цим планом, ЄС і США виділять приблизно по $20 млрд, а решту $10 млрд розділять між собою Велика Британія, Японія та Канада.

18 грудня виконавча рада Світового банку схвалила виділення Україні $2,05 млрд. Частину коштів уперше становитиме позика США за рахунок заморожених активів Росії.